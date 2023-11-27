《年月漫漫 (電影《年少日記》主題曲)》歌詞｜iii, 留香瓊 (iii, Lau Heung King)新歌歌詞+MV首播曝光
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年月漫漫 (電影《年少日記》主題曲)歌詞｜iii, 留香瓊 (iii, Lau Heung King)《年月漫漫 (電影《年少日記》主題曲)》於2023-11-13推出新歌MV，東方新地整合了iii, 留香瓊 (iii, Lau Heung King)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
iii, 留香瓊 (iii, Lau Heung King)《年月漫漫 (電影《年少日記》主題曲)》 | 目錄
iii, 留香瓊 (iii, Lau Heung King)《年月漫漫 (電影《年少日記》主題曲)》｜歌詞
如果怎講 都不對
我慣了不講一句 很乾脆
曾經憧憬 都粉碎
腦裡暗影揮不去 難面對
沒法捱下去 （伴你同面對）
三千絲 未拔除 （一息間 像落雷）
我答應 不要 灑淚 （過去了 不要 恐懼）
如果孤單 不要想孤單 （如果孤單 不要想孤單）
妄想到黑暗轉眼 又氾濫 （世間最苦澀都會 漸變淡）
曾經支撐 Oh我已慣 （曾經支撐 請閉上眼）
（曙光有天會找到 年歲漫漫）
漆黑中 問為何 （裝開心 是為何）
數百個 心裡鎖 （我笑我 欺詐麼）
可不可讓自己別再躲 （可不可讓自己別再躲）
沒有禍 怎麼看不破 （沒跌墮 怎麼看不破）
如果呼吸 可蓋掩低泣 （如果呼吸 可蓋掩低泣）
也許那心跳的痛 沒秘密 （昨天那傷痛不會 被證實）
還可追趕 釋放過往 （還可追趕 釋放過往）
最灰暗天際裝滿 無數願望 （最灰暗天際裝滿 無數願望）