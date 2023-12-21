《慣性倔強》歌詞｜Jasmine Yen 甄濟如新歌歌詞+MV首播曝光
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慣性倔強歌詞｜Jasmine Yen 甄濟如《慣性倔強》於2023-12-01推出新歌MV，東方新地整合了Jasmine Yen 甄濟如新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Jasmine Yen 甄濟如《慣性倔強》 | 目錄
Jasmine Yen 甄濟如《慣性倔強》｜歌詞
床前的月光
把夜空都給點亮
堅定的信仰
持守內心的善良
人類的心上
有太多慾望
天真被綑綁
孩子的願望
簡單的讓人惆悵
我們都健忘
快樂原始的力量
兒時的志向
年少的輕狂
不知不覺 被世界磨成世故蠢樣
都是自找的悲傷
人都會慣性倔強
輕描淡寫的帶過害怕
偽裝堅強 聰明的傻瓜
活該自找的悲傷
你和我是不是有點像
理直氣壯心裡很慌
渴望能飛翔
但是人沒有翅膀
離開了家鄉
編織自已的夢想
我試著模仿
大人的堅強
就算淚水不小心就淹沒了眼眶眼匡
都是自找的悲傷
人都會慣性倔強
輕描淡寫的帶過害怕
偽裝堅強 聰明的傻瓜
活該自找的悲傷
你和我是不是有點像
理直氣壯心裡很慌
關於未來你是否也曾感到徬徨
但願迷霧散了就有曙光
自找悲傷
人都會慣性倔強
輕描淡寫的帶過害怕
偽裝堅強 聰明的傻瓜
活該自找的悲傷
你和我是不是有點像
理直氣壯心裡很慌
受了點傷 也不投降