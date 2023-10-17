《我該放手》歌詞｜JC 陳詠桐新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
我該放手歌詞｜JC 陳詠桐《我該放手》於2023-09-21推出新歌MV，東方新地整合了JC 陳詠桐新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
JC 陳詠桐《我該放手》 | 目錄
JC 陳詠桐《我該放手》｜新歌試聽
JC 陳詠桐《我該放手》｜製作
有待更新
回到目錄
JC 陳詠桐《我該放手》｜歌詞
又試在夜裡又播一次
再重提或許不智
思緒難止
想抱著你從遇見那天起
就猶如寒冬那溫暖
從未覺愛戀有限期 一些往事愈細愈會想起
最難忘共你看出戲
再通宵等個晨曦 今晚剩我緩緩細味
年少青蔥日記
憑何為你迴腸蕩氣
我放你走時沒退避 如人生可以扭轉像最初
何妨體卹你氣盛和硬朗
而成長的暗角別常回望
用萬張膠卷收藏進心鎖
殘存底片已抽看十多趟
一早亦添過眼淚曝了
光明了今天你我路遙無望
地獄跟天空之堂各一方
理應釋放
一些往事愈細愈會想起
最難忘共你看出戲
再通宵等個晨曦 今晚剩我緩緩細味
年少青蔥日記
憑何為你迴腸蕩氣
我放你走時沒退避 如人生可以扭轉像最初
何妨體卹你氣盛和硬朗
而成長的暗角別常回望
用萬張膠卷收藏進心鎖
殘存底片已抽看十多趟
一早亦添過眼淚曝了
光明了今天你我路遙無望
地獄跟天空之堂各一方
理應釋放 雖則再見面時或會顫抖
畢竟當初你是我的所有
不想剖析你為何會厭舊
亦沒有資格憎你放開手
今天得我如常映院內逗留 殘像應該怎去補救
然而內疚時時亦有
對你固執那有岀口 而留戀的那一個是你麼
明明當天你氣盛和硬朗
而成長的暗角別常回望
望著只可使我感動沒太多 殘存底片已抽看十多趟
可否在此際訣別這黑房
明了今天你我路遙無望
地獄跟天空之堂各一方
我不再講
圖片來源：專輯封面