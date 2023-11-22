《我的世界地圖》歌詞｜Jeffrey 魏浚笙新歌歌詞+MV首播曝光
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我的世界地圖歌詞｜Jeffrey 魏浚笙《我的世界地圖》於2023-11-21推出新歌MV，東方新地整合了Jeffrey 魏浚笙新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Jeffrey 魏浚笙《我的世界地圖》 | 目錄
Jeffrey 魏浚笙《我的世界地圖》｜歌詞
想知海底 可有書店？
河童在哪 樹下避雷電？
溶解中冰川 距鬧市有多遠？
真正月野兔 如何遇見？
何必塞我 舊書本插圖
情願親眼望見 燈塔 月台 瀑布
年輕一輩 如果只吃 前人預設 那一套
再沒前路
走在 陽光下
和河流 在對話
不必找 解語花
鴕鳥做 導遊吧
沿途掘了 晶石 全收下
老大了 要讓我 兒孫都驚訝
從前地表 這麼美嗎
如想出發趁早 生命漫長 年輕一剎那
小的火山 小到幾吋？
文明盡處 可是沒神殿？
從小哼的歌 地球若果有樂園
可會在結界 才未經污染？
除非打破 未打開那門
從自己 那視角 將我地圖 畫滿
懷中空缺 就交給我 環遊亂世 去裝滿
圍城裡 那樣沉悶
走在 陽光下
和河流 在對話
不必找 解語花
鴕鳥做 導遊吧
沿途掘了 晶石 全收下
老大了 要讓我 兒孫都驚訝
從前地表 這麼美嗎？
遊到哪方 隨我高興 不必你說經
自由便快樂 不怕異國 菜牌裡
目不識～丁
走在 晴空下
和駝羊 在對話
不急於 找個家
由宇宙 導航吧
迷途 被騙 都是 成長吧
我沒有 太害怕
還信斷垣敗瓦 有種子發芽
一路 狂奔吧
細節 全部記下
用別人那地圖
難及我 去畫地圖吧
沿途讓我 收集人的話
記住了 那睿智 還精選一下
來年活出一種爾雅
回程路也帶著彩霞