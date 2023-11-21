《分分鐘都需要你 (feat. 尹光) – Rap你阿爸version》歌詞｜JNYBeatz新歌歌詞+MV首播曝光
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分分鐘都需要你 (feat. 尹光) – Rap你阿爸version歌詞｜JNYBeatz《分分鐘都需要你 (feat. 尹光) – Rap你阿爸version》於2023-11-10推出新歌MV，東方新地整合了JNYBeatz新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
JNYBeatz《分分鐘都需要你 (feat. 尹光) – Rap你阿爸version》 | 目錄
JNYBeatz《分分鐘都需要你 (feat. 尹光) – Rap你阿爸version》｜歌詞
分分鐘都需要你
然而 今天只得他與你
為何相愛過 而失去了知覺
尹：呀仔呀 一個人 靜落嚟 沉澱吓
唔好諗邊樣啱 邊樣錯 就會發覺
一個唔去珍惜付出咗咁多嘅人
先至係失去最多嗰個呀
你說我太平凡 我說你太麻煩
(尹：你老豆我咁潮 因為我一早開竅)
Baby, I miss you so
明明只想可得到你關心
(尹：唔平等 就唔好咁認真)
是我沒法一個面對你已更開心 (尹：Let it go la)
忘記你以後 已習慣一個 (尹：洗乜驚 起碼隻猫陪你攤喺廳)
尹 ：學你老豆脫貧脫膠 都唔好脱節 呢個時候搵的可靠嘅人解開心結
你下巴有執鬚 應該都幾識撈
佢對你唔好
都唔洗旨意做我新抱
我唔係 GPT 講 D 又唔講 D
由細到大 堅係幫你開眼嘅導師
分分鐘撐起你 家用唔洗你俾
做你老豆
唔怕勞氣嘥氣加埋鑊氣
Don’t wanna let you go
How can I live without you
(尹：哪人大咗必定經歴多 睇你 Get 到 幾多)
只能 穿梭記憶中挽手
(尹：唔好回頭嘞)
是我沒法一個面對你已更開心 (尹：同自己講)
忘記你以後 已沒法戀愛
(尹：要愛就先愛自己)
分分鐘都需要你 (合唱)
然而今天只得他與你
為何相愛過而失去了知覺
Oh-whoa baby (尹：唔好咁多幻覺啦)
分分鐘都想見你 (合唱)
仍然手機相簿只有你 (尹：哈開竅嘞)
原來刪去你才知要珍惜你
(尹：其實佢都冇珍惜你)
明白不該再相襯
尹 ：呢個感情世界 就好似平行宇宙
裡面有好多個唔同嘅自己
係要先對自己好
先至有能力遇到更好
你要揀邊一個?