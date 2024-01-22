Juice Boy 沒資格愛你 《沒資格愛你》歌詞｜Juice Boy新歌歌詞+MV首播曝光

《沒資格愛你》歌詞｜Juice Boy新歌歌詞+MV首播曝光

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沒資格愛你歌詞｜Juice Boy《沒資格愛你》於2023-12-26推出新歌MV，東方新地整合了Juice Boy新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

Juice Boy《沒資格愛你》 | 目錄

  1. Juice Boy《沒資格愛你》｜歌詞
  2. Juice Boy《沒資格愛你》｜製作
  3. Juice Boy《沒資格愛你》｜新歌試聽
  4. Juice Boy《沒資格愛你》｜MV

Juice Boy《沒資格愛你》｜歌詞


Cause baby I got so lost in these love songs
美好結局不存在
當思緒走進暴風圈 一陣思念
浮現我們的未來
全都怪我不懂你的心
也許是我不夠愛我自己
青春隨大雨咆哮 你聲音繚繞
我沒資格愛你

Shit changed and I’ve been a mess
難以入睡 在想你的夜
原來永遠在一起 只是白日夢
Now I feel so numb the fuck is going on
Wish It’s all in my head
至少也讓我跟你說再見
Them words I said I don’t mean what I meant
You act like you don’t care 但你早已經走遠

就這樣你走了
A hundred missed calls and I know it’s over
我很自責 我們沒能克服挫折
我想 我愛你沒資格

Cause baby I got so lost in these love songs
美好結局不存在
當思緒走進暴風圈 一陣思念
浮現我們的未來
全都怪我不懂你的心
也許是我不夠愛我自己
青春隨大雨咆哮 你聲音繚繞
我沒資格愛你

一封一封曾幼稚口吻的情書
我逃避式的掩蓋後塞進抽屜深處
稍縱即逝毫無預兆
給我一槍讓我遺忘掉
而我拼湊分軌
少了塊最美的拼圖
歌寫得再深邃
不如你眼神就能領悟
如果那天能再重來
我會把你抱住
不讓你離開

就這樣你走了
A hundred missed calls and I know it’s over
我很自責 我們沒能克服挫折
我想 我愛你沒資格

Cause baby I got so lost in these love songs
美好結局不存在
當思緒走進暴風圈 一陣思念
浮現我們的未來
全都怪我不懂你的心
也許是我不夠愛我自己
青春隨大雨咆哮 你聲音繚繞
我沒資格愛你

我沒資格愛你

我沒資格愛你
全都怪我不懂你的心
也許是我不夠愛我自己
青春隨大雨咆哮 你聲音繚繞
我沒資格愛你

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Juice Boy《沒資格愛你》｜製作

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Juice Boy《沒資格愛你》｜新歌試聽