《沒資格愛你》歌詞｜Juice Boy新歌歌詞+MV首播曝光
Juice Boy《沒資格愛你》 | 目錄
Juice Boy《沒資格愛你》｜歌詞
Cause baby I got so lost in these love songs
美好結局不存在
當思緒走進暴風圈 一陣思念
浮現我們的未來
全都怪我不懂你的心
也許是我不夠愛我自己
青春隨大雨咆哮 你聲音繚繞
我沒資格愛你
Shit changed and I’ve been a mess
難以入睡 在想你的夜
原來永遠在一起 只是白日夢
Now I feel so numb the fuck is going on
Wish It’s all in my head
至少也讓我跟你說再見
Them words I said I don’t mean what I meant
You act like you don’t care 但你早已經走遠
就這樣你走了
A hundred missed calls and I know it’s over
我很自責 我們沒能克服挫折
我想 我愛你沒資格
Cause baby I got so lost in these love songs
美好結局不存在
當思緒走進暴風圈 一陣思念
浮現我們的未來
全都怪我不懂你的心
也許是我不夠愛我自己
青春隨大雨咆哮 你聲音繚繞
我沒資格愛你
一封一封曾幼稚口吻的情書
我逃避式的掩蓋後塞進抽屜深處
稍縱即逝毫無預兆
給我一槍讓我遺忘掉
而我拼湊分軌
少了塊最美的拼圖
歌寫得再深邃
不如你眼神就能領悟
如果那天能再重來
我會把你抱住
不讓你離開
就這樣你走了
A hundred missed calls and I know it’s over
我很自責 我們沒能克服挫折
我想 我愛你沒資格
Cause baby I got so lost in these love songs
美好結局不存在
當思緒走進暴風圈 一陣思念
浮現我們的未來
全都怪我不懂你的心
也許是我不夠愛我自己
青春隨大雨咆哮 你聲音繚繞
我沒資格愛你
我沒資格愛你
我沒資格愛你
全都怪我不懂你的心
也許是我不夠愛我自己
青春隨大雨咆哮 你聲音繚繞
我沒資格愛你