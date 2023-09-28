13歲的天堂 MV｜JW 王灝兒新歌歌詞+MV首播曝光
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JW 王灝兒 – 13歲的天堂於今日9月28日推出新歌MV，東方新地整合了JW 王灝兒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
JW 王灝兒新歌《13歲的天堂》目錄
13歲的天堂 MV｜製作
13歲的天堂 MV｜歌詞
13歲的天堂 MV｜MV連結
13歲的天堂 MV｜製作
|曲：林家謙
|詞：亞木
|編：林家謙
|監：林家謙 / 何秉舜
13歲的天堂 MV｜歌詞
看 那少年回不去
烽煙裡 每個夢瓦礫般粉碎
聽說才十三歲 躲不開 某地雷
被 焚毀的堡壘 未許反對
世界殘酷默許他死去
愛與和平依據 要問誰
人人若懂愛 共存在
人人若懂愛 想得開
人人被愛鬥爭不再
誰怕講將來 在感慨 若懂愛
你 那少年回憶裡
多風趣 每個夢正開出花蕊
笑笑才十三歲 天真得 怕落雷
像 泥沙堆堡壘 被水沖去
世界殘酷或許 趕不退
你以同情心去 愛護誰
人人若懂愛 共存在
人人若懂愛 想得開
人人被愛鬥爭不再
誰怕講將來 在感慨 未懂愛
人人若敢愛 願同在
嘗試退讓平伏憤慨
或發現到各自精彩 交織起來
總比各自離開 更易尋到愛
別怕愛 和 愛 傳 開
誰衷心想惹來 眼前傷害
祈望裡可再感受愛
投懷互抱在淪亡的人海
人人若懂愛 共存在
人人若懂愛 想得開
人人被愛徹底覆蓋
誰怕講將來 在感慨著 摧毀所愛
人人在灰燼裡默哀
誰想眼淚漸溶掉愛
但願良善 永存不改 可愛
不必天國門開
我們才懂得 信愛
王灝兒
13歲的天堂 MV｜MV連結
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