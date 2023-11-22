《擁有你的明天K4》歌詞｜K4 (徐愷.林毓桐.陳柏文.姜典)新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
擁有你的明天K4歌詞｜K4 (徐愷.林毓桐.陳柏文.姜典)《擁有你的明天K4》於2023-11-08推出新歌MV，東方新地整合了K4 (徐愷.林毓桐.陳柏文.姜典)新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
K4 (徐愷.林毓桐.陳柏文.姜典)《擁有你的明天K4》 | 目錄
K4 (徐愷.林毓桐.陳柏文.姜典)《擁有你的明天K4》｜歌詞
安靜 地閉著雙眼
跟你去每個一季節
對你的信任 早沒有條件
我是自由的風箏
你是指引我的線
有你在我身邊 就感覺安全
偶爾自我 莫名失落 你能理解
你掩飾的 痛和快樂 我能感覺
有一種度日如年的 思念
在你我之間 悄然地蔓延 該怎麼收斂
不管此刻的我們 多麼遙遠
我要去 一個擁有你的明天
就像是 被烏雲遮住的光線
不會因為誰的阻擋 而改變
就算所有聲音讓 我們分別
為了你願意對抗 全世界
時間不曾讓我忘掉 你的臉
傷口還流著血 誓言絕不改變
在一望無際的孤島裡呼叫
暴雨狂風 找尋微弱訊號
等待奇蹟出現的 那一秒
不絕望 不偽裝 只綻放
不管此刻的我們 多麼遙遠
我要去 一個擁有你的明天
就像是 被烏雲遮住的光線
不會因為誰的阻擋 而改變
就算所有聲音讓 我們分別
為了你願意對抗 全世界
時間不曾讓我忘掉 炙熱的愛戀
傷口還流著血 誓言絕不改變