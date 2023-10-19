《工廠大廈》歌詞｜KOLOR新歌歌詞+MV首播曝光
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工廠大廈歌詞｜KOLOR《工廠大廈》於2023-10-18推出新歌MV，東方新地整合了KOLOR新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
KOLOR《工廠大廈》 | 目錄
KOLOR《工廠大廈》｜新歌試聽
KOLOR《工廠大廈》｜製作
作曲：羅灝斌
編曲：KOLOR / J1M3
監製：KOLOR
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KOLOR《工廠大廈》｜歌詞
填詞：梁栢堅 未關燈 工廠單位小小一角發光
望煙囪 全場工友堆起聲音貨倉
一對鼓棍 從來無間斷 節奏當天開創
結他線 不知斷過幾多次 見曙光
在這七D房 寒夜裡 仍然不休的工廠 沿途幾多天地都看到
困惱或迷路 有你來共渡
沿途幾多損耗也沒旁鶩
同道人盡皆知 直衝去達到
年輕不知道 在這生感激你跟我能碰到 在今天 工廠一再擴大 一拼流汗
白花貓 從頭開始監察 繼續凝望
不進則退 現在和以往 靠你趕走虛妄
你跟我 終走到這地 今晚同回望
煉鋼的工廠 同步去 仍然不息的開荒 沿途幾多天地都看到
困惱或迷路 有你來共渡
沿途幾多損耗也沒旁鶩
同道人盡皆知 直衝去達到
如今方知道 在這生有著你跟我再碰到 能同渡困難奮戰是有幸
默默幹昔日工廠 像小鎮
在內有安全感 暴雨中的晚燈 從來工廠走自己那套
去鑄造名號 鑄上每張刀
同行幾多申訴已極難做
同道人盡皆知 亦不困惱
人生八陣圖 在這生有著你跟我碰到 完成工廠的達標報告
這一盞燈給世間看到
信我內心中那套
這工廠宣布得到
人生的最高分數
圖片來源：專輯封面