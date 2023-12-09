《無需要理由 (ViuTV 劇集冰上火花片尾曲)》歌詞｜KOLOR新歌歌詞+MV首播曝光
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無需要理由 (ViuTV 劇集冰上火花片尾曲)歌詞｜KOLOR《無需要理由 (ViuTV 劇集冰上火花片尾曲)》於2023-12-01推出新歌MV，東方新地整合了KOLOR新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
KOLOR《無需要理由 (ViuTV 劇集冰上火花片尾曲)》 | 目錄
KOLOR《無需要理由 (ViuTV 劇集冰上火花片尾曲)》｜歌詞
O ~O~
其實 很多哭與淚不要因由
其實 幾多苦戰都不會退後
全速直闖 再沒然後
任何狀況 都接受
千把刀吞進咽喉
其實 只需不退避 不要因由
其實 漆黑一片都可以牽手
無需來解釋 似匠人在修補錯漏
如像蜘蛛編織加一世等候
O ~O~
一雙手 怎抵抗世間的拳頭
逃或退 只需一秒回頭
殘軀獨鬥 對天獨奏
難望透 看春秋
誰講天不怕 誰抵擋火化
人生一次生存 苦行 昇華
捱幾多的咒罵
嘗虎膽苦澀來堅持 自己好嗎
神山雖可怕 仍會向上爬
如山崩了 溫柔撫平它
寧休息不退下
迎北風一笑 逃不來 別咬著牙
已戰勝懼怕
誰講天不怕 誰抵擋火化
人生一次生存 苦行 昇華
捱幾多的咒罵
嘗虎膽苦澀來堅持 自己好嗎
神山雖可怕 仍會向上爬
如山崩了 溫柔撫平它
寧休息不退下
迎北風一笑 逃不來 別咬著牙
已戰勝懼怕
O ~O~