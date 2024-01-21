《春想》歌詞｜krage新歌歌詞+MV首播曝光
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krage《春想》｜歌詞
天官賜福第二季日文版ED
作
なぜまだ この心は 究竟是為何 這顆心
長い夢から覚めないのでしょう 還未能從漫長的夢中醒來
優しさ 愛しさと 懷抱著溫柔與愛意
君の影を抱いて眠る 以及你的影子入眠
遠すぎる 春を待つ 等待春日的降臨，他是那麼遙遠
溢した涙 数えきれずに 溢出的淚水卻早已不可記量
もう一度だけ 只要再有一次就好
その手に触れ合えるなら 倘若可以觸碰那雙手的話
他に何もいらないから 我就已經別無所求了
追いかけて 届きたくて 不斷追逐著，拼命伸出雙手嘗試觸碰
強く歩みゆくその姿 你那堅定前行的身影
君がくれた全て守りたくて 我會守護你所給予的一切
どんな痛みでも超えてきたの 不論是怎樣的痛楚 我都將盡數跨越
逢いたくて 触れたくて 好想見到你，好想觸碰你
刻み続けてきた想いは 那刻骨銘心般的思念
色褪せる事なく募っていく 只會日漸增長 永不退色
ずっと君の為生きていきたい 我只想永遠為你而活
いつの間に見つめていた 不知不覺間 我開始凝視者
選んだ道に何があろうとも 不論我選擇的道路上會有何困難
君がいれば強くなれる気がするよ只要有你相伴，我就將所向披靡
もう何も恐くないから 我已無所畏懼了
何気ない優しさも 不論是那不經意的溫柔也好
隠してる弱さも 隱藏起來的弱小也罷
一つ一つ焼き付けていたいよ 點點滴滴我都將深深烙印於心
空っぽだったこの胸を 這顆空洞的內心
君の温かさだけが 只有你所給予的溫柔
埋め尽くしている 才足以將其填滿
いつまでもそばにいたくて 想要永遠留在你身旁
変わらない願いに焦がれて 渴望著這份亙古不變的心願
幸せも人を想う心も 學會幸福、關懷他人的這顆心
全部君が教えてくれたの 全都是你教給我的東西
逢いたくて 触れたくて 啊~好想見你！更渴望能觸碰你！
刻み続けてきた想いは 這不斷在心底刻印的思念
色褪せる事なく募っていく 只會日漸增長 永不退色
ずっと君の為生きていきたい 我只想永遠為你而活！
天真浪漫 永不消逝 -by 墨香銅臭
THE END