Lewsz 可否一起寂寞到最後 《可否一起寂寞到最後》歌詞｜Lewsz新歌歌詞+MV首播曝光

《可否一起寂寞到最後》歌詞｜Lewsz新歌歌詞+MV首播曝光

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可否一起寂寞到最後歌詞｜Lewsz《可否一起寂寞到最後》於2024-01-23推出新歌MV，東方新地整合了Lewsz新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。

Lewsz《可否一起寂寞到最後》 | 目錄

  1. Lewsz《可否一起寂寞到最後》｜歌詞
  2. Lewsz《可否一起寂寞到最後》｜製作
  3. Lewsz《可否一起寂寞到最後》｜新歌試聽
  4. Lewsz《可否一起寂寞到最後》｜MV

Lewsz《可否一起寂寞到最後》｜歌詞

望窗聽雨點演奏
看你滿眼擔憂 一再靜候
總感應你的呼救

如水傾瀉過
不可以倒流
一起看雨 亦能夠
伴著停留
嘴巴 可緊扣

It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此地
遺下 夢與痛
哭出了淚 留在過去

It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
只不過 我亦似被困
怎可不感寂寞
到最後……

情願不說「我懂」
你安慰已聽夠
你心底碎塊
卻沒有被望透
道理怎分憂
即管哀傷裡沉浸
這裡有我駐守

如水傾瀉過
不可以倒流
色彩擦過 亦能夠
夢內殘留
花不需不朽

It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此地
遺下 夢與痛
哭出了淚 留在過去

It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此處 看著你被困
可否一起寂寞
到最後……

It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此處 看著你被困
可否一起寂寞
到最後回憶
到最後沉溺
到最後 雨天的灰暗 開始亮透

It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此地
遺下 夢與痛
哭出了淚 留在過去

It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此處 我伴你被困
終於走出寂寞
到最後……

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Lewsz《可否一起寂寞到最後》｜製作

作曲：Lewsz / 李一丁
作詞：Lewsz / T-Rexx     作曲：Lewsz
編曲：Lewsz / 李一丁
監製：李一丁 / Lewsz
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Lewsz《可否一起寂寞到最後》｜新歌試聽