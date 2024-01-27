《可否一起寂寞到最後》歌詞｜Lewsz新歌歌詞+MV首播曝光
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可否一起寂寞到最後歌詞｜Lewsz《可否一起寂寞到最後》於2024-01-23推出新歌MV，東方新地整合了Lewsz新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Lewsz《可否一起寂寞到最後》 | 目錄
Lewsz《可否一起寂寞到最後》｜歌詞
望窗聽雨點演奏
看你滿眼擔憂 一再靜候
總感應你的呼救
如水傾瀉過
不可以倒流
一起看雨 亦能夠
伴著停留
嘴巴 可緊扣
It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此地
遺下 夢與痛
哭出了淚 留在過去
It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
只不過 我亦似被困
怎可不感寂寞
到最後……
情願不說「我懂」
你安慰已聽夠
你心底碎塊
卻沒有被望透
道理怎分憂
即管哀傷裡沉浸
這裡有我駐守
如水傾瀉過
不可以倒流
色彩擦過 亦能夠
夢內殘留
花不需不朽
It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此地
遺下 夢與痛
哭出了淚 留在過去
It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此處 看著你被困
可否一起寂寞
到最後……
It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此處 看著你被困
可否一起寂寞
到最後回憶
到最後沉溺
到最後 雨天的灰暗 開始亮透
It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此地
遺下 夢與痛
哭出了淚 留在過去
It’s complicated
I know you hate it
當天雨過後 只得你滯留
於此處 我伴你被困
終於走出寂寞
到最後……