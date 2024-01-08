《如果電話亭》歌詞｜Lokman Yeung 楊樂文新歌歌詞+MV首播曝光
Lokman Yeung 楊樂文《如果電話亭》 | 目錄
Lokman Yeung 楊樂文《如果電話亭》｜歌詞
Rap詞/主唱：楊樂文
假設這腦袋有啲壞(噉你會點)
假設古怪都有得賣
假設所有貓變機械(噉佢會點)
假設一個轆會識嗌
假使所有人變晒聲
低音變假音 似一部琴
假使燈柱磨到變針
一㓤會開燈 照光萬民
喂 最近 有冇好多嘢諗
有冇好多嘢呻
愈諗愈䒐䒏成個人塞到好似便秘咁
不如放低手機將條腦筋放飛
Let's celebrate, 唏呀唏呀唏 OK?
算盤算唔到下一頁講乜
篤到肉都酸核核突突
密密質質恍恍惚惚運運吉吉
隨心24-7 打爆你個星期一
假設這腦袋有啲壞
(盲舂舂周圍貢南北西東)
假設古怪都有得賣
(戴住headphone 倒樹蔥 輕鬆)
假設小米粒放超大(噉佢會點)
(話知佢係通窿 實心定真空)
假設鮮血可變鮮奶
鍾意就嗌 鍾意就 搬入新界
樓下陳師奶 心態決定境界
由細到大 填顏色
特登填出界
捉棋唔分 邊條楚河 邊條漢界
Yo hi fly high give me five Bye
時間得咁多
係要攞少少嚟嘥
Time點樣buy Time照舊fly
人生 就係睇你點寫條headline
東瓜走向前再轉左
可否叫北瓜 向北極爬
T-shirt剪了袖變背心
可否叫I-shirt 似科技吧
假設這腦袋有啲壞
(鑽入啲窿窿罅罅搵啲神神化化)
假設古怪都有得賣
(無咩要怕 你想 就係當下)
假設改姓想姓不敗(噉我會點)
(闖下 有咁厊厏得咁厊厏)
假設空氣好當錢派
當深海有魚吃了果
鬼主意增多 各式自助
當首歌有如碰上果
不想唱因果 對咪亂鋤
假設這腦袋有啲壞
(好想廢噏廢噏更加壞）
假設古怪都有得賣
(喜歡這一個心態)
鍾意這腦袋有啲壞
(講經太多我點捱)
一廢噏我反應超快
呢首歌係想講唔好諗太多
想認真包個尾 寫極都冇貨
死火 出歌當期Miss咗
同事又要度過
加啲YoYoYeahYeah都冇幫助
如果 都係諗唔到點收科
如果 亂噏可以成就解鎖
如果 有時啱係因為錯
大家不如就下我
一齊將錯就錯