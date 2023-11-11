《救命稻草》歌詞｜MC 張天賦新歌歌詞+MV首播曝光
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救命稻草歌詞｜MC 張天賦《救命稻草》於2023-11-09推出新歌MV，東方新地整合了MC 張天賦新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
MC 張天賦《救命稻草》 | 目錄
MC 張天賦《救命稻草》｜歌詞
明明已進睡
懷念你 教我很畏懼
像這熱切的興趣 會在 植物人淋下冷水
明明試過受罪
無奈對愛有期許
若死不甘心 都不要鬧情緒
迷糊時夜半等來伴侶
一根草 丟進水
沉下去 拯溺也許 必須踢腿
最好無情也未至於無情力減退
救生圈 唇邊一過 默然呼去
又記起 是你的 絕美人魚眼淚
誰人在贈暖 能忘懷為何著緊恩怨
苟且裡生存 能純情為何大膽交出殺生權
明明在滴血 能投降為何未肯心軟
似生死也已被你緊握兩端
反正太難兩斷
寧願 迴夢一圈 如沉船圍著你打轉
明明有顧慮
曾共你 有過的暢聚
沒法覓更佳配對 替代 虐待狂留下壯舉
明明發洩是罪
無奈愛太似潮水
若滿足身體 可減退是憔悴
瀕危時樂趣都能就緒
一顆心 於廢墟
男共女 相擁也許 必先戲水
至少調情也未至於重提另一對
喝杯酒 如果可以 直流骨髓
別說起 共哪位 上世纏綿太累
誰人在贈暖 能忘懷為何著緊恩怨
苟且裡生存 能純情為何大膽交出殺生權
明明在滴血 能投降為何未肯心軟
似生死也已被你緊握兩端
反正太難兩斷
寧願 迴夢一圈 如沉船圍著你打轉
誰人在贈暖 能忘懷為何著緊恩怨
苟且裡生存 能純情為何大膽交出殺生權
明明在滴血 能投降為何未肯心軟
似生死也已被你緊握兩端
反正愛情太亂
如若 皮肉之苦 能形容留住你的暖
寧願 承認偷戀 離同情其實也不遠