無名氏 Perfect Strangers MV｜MC 張天賦新歌歌詞+MV首播曝光
無名氏 Perfect Strangers MV｜歌詞
無名氏 Perfect Strangers MV｜製作
|曲：陳可為 / 齊樂平
|詞：黃偉文
|編：Dick Wong / 周錫漢
|監：周錫漢
誰於街角提醒我 扒手想過來開鎖
誰撐起傘來遮我 如果黑雨淋濕我
去坐巴士錢不夠 你來付費請我坐
跟你是好友麽 為何熱心幫我
明明不需要 待我好
為何竟普照 我路途
其實你 不過路人
回頭就 再找不到
小恩賜 大美好
給悲劇都市 還原 樂觀指數
讓人間 接近消失的光 再望到
掛念簡單的相處 各懷善意的偶遇
自何日失信心 懷疑另有意思
明明不需要 待我好
為何竟普照 我路途
其實你 不過路人
回頭就 再找不到
小恩賜 大美好
給悲劇都市 還原 樂觀指數
讓人間 接近消失的光 再望到
願傳頌 你的好
好比旱地種 薰衣草
無名氏 毋問回報
留芳於瘠土
明明心灰了 又碰到
如羣星普照 我路途
無限個 親切路人 潛藏在 冷冰冰小島
心穿了 為我補
感激遇到你 證實仁慈並非 是少數
近乎哭 你就伸出雙手 抱抱
羣星隱進人海裏
從不需要誰嘉許
如這恩我還不了
餘溫等我傳開去
Piano & Programming: Dick Wong
Guitars: Kimme Kwong
Drum: Jonathan Sim
Bass: 陳兆基
Strings Arrangement: Dick Wong
Scores Preparation: Jacko Ng
Strings: 國際首席愛樂團 International Master Philharmonic Orchestra
Solo Cello: 孫藝
Strings Recording Studio: 99錄音棚
Strings Recording Engineer: 阮澤霖
Backing Vocals: Soho So
