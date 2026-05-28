男人怎可以 What Makes A Man MV｜MC 張天賦新歌歌詞+MV首播曝光
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MC 張天賦 – 男人怎可以 What Makes A Man於今日5月27日推出新歌MV，東方新地整合了MC 張天賦新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
MC 張天賦新歌《男人怎可以 What Makes A Man》目錄
男人怎可以 What Makes A Man MV｜製作
男人怎可以 What Makes A Man MV｜歌詞
男人怎可以 What Makes A Man MV｜MV連結
男人怎可以 What Makes A Man MV｜製作
|曲：陳考威 / AP潘宇謙
|詞：甄敏延
|編：黃兆銘
|監：陳考威
男人怎可以 What Makes A Man MV｜歌詞
我沒有 為你哭過
沒有空餘 間歇性難過
明白到 這叫做「你」的痛 別太多
沒有記起 和誰擁抱
無事發表 怎麼找人傾訴
無瑣碎事要煩 無心理問題懊惱
男人怎可以 任由淚水 混和著汗水
就心口一致 沒人亂過我的思緒
不必慰問我 合眼望見她是誰
太不顧一切情緒化 怎允許
男人怎可以 任由淚水 混和著墨水
讓秘密與子彈 長埋骨髓
煙灰跌入溝渠
難重拾更好 我默許
我沒有 情緒失控
沒有失眠 我怕會頭痛
才沒有 每晚獨對空氣 望你懂
沒有記起 門前一句
誰話要走 走不出誰心裡
無可救藥那人 無可竄改的過去
男人怎可以 任由淚水 混和著汗水
就心口一致 沒人亂過我的思緒
不必慰問我 合眼望見她是誰
太不顧一切情緒化 怎允許
男人怎可以 任由淚水 混和著墨水
讓秘密與子彈 長埋骨髓
煙灰跌入溝渠
難重拾更好 再別追
男人怎可以 任由淚水 盡頭是淚水
就單槍匹馬 練成絕悍駐守堡壘
只不過是你 就當大雨般洗去
要失去的我不勉強 就失去
男人怎可以 任由淚水 盡頭是淚水
讓秘密與子彈 埋進心裡
收好脆弱一面
仍然相信 我做對
訂閱Channel: MC 張天賦
圖片來源：Youtube@MC 張天賦資料或影片來源：Youtube@MC 張天賦