TIPSY MV｜MC 張天賦新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
MC 張天賦 – TIPSY於今日7月10日推出新歌MV，東方新地整合了MC 張天賦新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
MC 張天賦新歌《TIPSY》目錄
TIPSY MV｜製作
TIPSY MV｜歌詞
TIPSY MV｜MV連結
TIPSY MV｜製作
|曲：SeaTravel / Chai Shing Di / Syamil / 陳考威
|詞：林寶
|編：SeaTravel
|監：陳考威
TIPSY MV｜歌詞
靜默十分貝
耳朵經已很攰
Can’t you turn it up
寂寞在加倍
願做你梳化椅背
瞓低身先叫幽會
Wo~
為人嘴巴好比鎖匙
入你心 需要個貼士
輕挑 幾次 像鑽進盒子
前傾再後移
Let me make you tipsy
T.I.P.S.Y
Say what’s on your mind
要醉到去預謀 自己很壞
T.I.P.S.Y
Say what’s on your mind
要斜到去任由 自己鬆懈
談情零角度
Oh 喉嚨焚燒乾草
床頭能見度
Oh 人魚紋已顯露
金飾放好
被人 偷走更好
下文 如流氓一般跌倒
Wo~
懷疑檢點根本很遲
若中獎 小費要多點
腮邊 賞賜 任你我預支
前傾再後移
Let me make you tipsy
T.I.P.S.Y
Say what’s on your mind
要醉到去預謀 自己很壞
T.I.P.S.Y
Say what’s on your mind
要斜到去任由 自己鬆懈
傾斜 就像影射
大力感謝 謝謝很夜 很夜
傾斜 又像輕騎
坐著纜車 是種 大膽 特寫
T.I.P.S.Y (oh)
Say what’s on your mind (Do you mind)
要醉到去認頭 自己很大
(I’m gonna tip the scale for you)
T.I.P.S.Y
Say what’s on your mind
要斜到去任由 自己抵賴
(Just like tipping a ride)
訂閱Channel: MC 張天賦
圖片來源：Youtube@MC 張天賦資料或影片來源：Youtube@MC 張天賦