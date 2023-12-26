《永久損毀》歌詞｜MC 張天賦, 陳蕾新歌歌詞+MV首播曝光
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永久損毀歌詞｜MC 張天賦, 陳蕾《永久損毀》於2023-12-19推出新歌MV，東方新地整合了MC 張天賦, 陳蕾新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
MC 張天賦, 陳蕾《永久損毀》 | 目錄
MC 張天賦, 陳蕾《永久損毀》｜歌詞
我會的都試過
這搶救 証實完敗
你要怎麼愛我
先可以 修好我損壞
懷著希望 然後給活埋
投降 求痛快
（每次關機再試
抑鬱症 也越強大
已告急一百遍
這堅信 差點變醜態 ）
人造的孽 人類竟沒法 破解 （破解）
重啓不了人生
畫面永遠黑暗
損毀了的我 試圖微笑⋯⋯
（一碰已經 熄了燈） ⋯⋯沒神韻
（沒靈魂 沒有心） 空心
（這空殼已經 不𢤦再熱吻） 勞煩 別吻
不應再費力 重設我
（搶修不好 算了 換人 別嵌） 別嵌
世界給 感染過
都不會 再復原狀
我也好想愛你
可惜已 損毀太多趟
（停頓心臟 難道守住有 曙光 ）
那敢 見光
重啓不了人生 （愛戀本這樣暗）
畫面永遠黑暗 （不需要再不忿）
損毀了的我 試圖微笑⋯⋯
（一碰已經 熄了燈） ⋯⋯沒神韻
（沒靈魂 沒有心） 空心
（這空殼已經 不𢤦再熱吻） 勞煩 別吻
不應再費力 重設我
（搶修不好 算了 換人 別等） 別等
一早 放棄不修補 一早 接受這不幸
（缺陷永生）
就永遠 不必再害怕 ……
（未來 或更暗）
未來 定更暗
孤單一慣 就再不黑暗
（你也沒法醫好我的心）
人生不似人生
（安心永遠黑暗）
崩潰了的我 既然完了⋯⋯
（誰敢說再修 可再生） ⋯⋯別重嵌
（別前來話 你肯 再等） 不必再等
（這空殼已經 不𢤦再熱吻）
這空殼沒有心 如何熱吻
（不必再試著 重建我）
三番四次地 重建我
（即使感激 勸你換人 別忍） 不忍
（情太狠 毀我一生）
不想你也 失陷