《依然我行我素》歌詞｜MC HotDog熱狗新歌歌詞+MV首播曝光
MC HotDog熱狗《依然我行我素》 | 目錄
MC HotDog熱狗《依然我行我素》｜歌詞
還要罵什麼偶像 你自己就是偶像
還管什麼主流不主流 當你也嚐到了甜頭
錢太少的表演懶得接
隨便上個電視 接個代言
大家看到我就像喊著爹 「爸 我回來了 」
造反了天 「Hip Hop 我回來了」 現在我像是充了滿格電
別假裝Gentleman 光想要走偏的門
以為是Mr.Right 結果是左邊的人
以前是吃餃子老虎 現在在吃老本
如果是真的寫不出歌 拜託快遲早滾
別只會賣弄情懷 歌迷都說 又是老梗
幾歲了還在裝可愛 像個幼稚老人
看哪些沒料的 又要出唱片
以為自己有多屌結果生出大便
裝B抽古巴的雪茄 戴假的古巴鍊
他連麥克風都不敢開 他說他不插電
到底是把粉絲當朋友 還是當提款機
這口飯吃得越來越大碗
要不集資送你個洗碗機？
都說不景氣 去看看粉絲經濟
需要你的時候 吃定和你說 我們本是親戚
把那些最支持你的人當成韮菜在割
還不快發個NFT 那網址有賣在這
都已經賺這麼多了 兄弟 別賣情懷
這個遊戲很殘酷 沒人在乎誰拿銀牌
依然我行 依然我行我素
等一下 人家 Dejavu
就讓我來 還是我來 顧
這條路這麼窄 原來是冤家路
千山萬水 依然我行 依然我行我素
等一下 人家 Dejavu
就讓我來 還是我來 顧
這條路這麼窄 原來是冤家路
快帶風向 讓冠軍空降
你要去遛狗嗎 不然幹麻要開小鈴噹
那到處都是網紅 像過境的蝗蟲
好像不認識你 我們就像是傻屌兒啷
當流量就是錢 我也不想多管閒事 但我就是閒
我教你炒新聞 你陪我過個教師節
靠網路起家 你還得叫我聲祖師爺
那陳腔依舊還是濫調 用這首歌補充下彈藥
我到底看了什麼 直播到底在供三小
點閱率像是鴻門宴 多少人殺紅了眼
一個巴掌拍不響 像奧斯卡的同樂會
這座城市不只通膨 還一直下雨
這片大海太平靜了 所以我是鯊魚
不管你幹了什麼 粉絲都像只會瞎挺
看我射你滿臉三分球 就像是金州的咖哩
依然我行 依然我行我素
等一下 人家 Dejavu
就讓我來 還是我來 顧
這條路這麼窄 原來是冤家路
千山萬水 依然我行 依然我行我素
等一下 人家 Dejavu
就讓我來 還是我來 顧
這條路這麼窄 原來是冤家路
依然我行 依然我行我素
等一下 人家 Dejavu
就讓我來 還是我來 顧
這條路這麼窄 原來是冤家路