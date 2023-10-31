《大馬戲團》歌詞｜MC HotDog熱狗新歌歌詞+MV首播曝光
MC HotDog熱狗《大馬戲團》 | 目錄
MC HotDog熱狗《大馬戲團》｜歌詞
真正的藝術總在痛苦中誕生
我像是香港製造裡面的李燦森
轉吧 轉吧 像是黑夜裡的迷幻燈
不在乎誰會懂 管他台下幾萬人
太安穩的生活根本不適合我
我活在框架裡面卻也不置可否
你說的那些危險根本不值得我躲
你對我說教前請先割掉我的耳朵
我常常覺得自己是個神經病
假裝自己是正常人不然誰理你
我得了一種叫做憤世忌俗的病
那Godfather 也只剩當父親的命
他們要來抓了 我這裡都開花了
婊子花容失色 她們嚇到妝都花了
這形容太浮誇了 社會我瓜哥
我像是佛祖 只是前面都是電子花車
我像是一個沒有犯罪的罪犯
我根本沒有乾杯哪裡來的醉漢
每個人都說自己是法官覺得會判
你只有你自己的話就不怕背叛
別動不動就他媽EMO
有沒有想過從出生的那一刻起
人生就像一場陰謀
人在屋簷下 不得不低頭
看戲的傻子都在等著蕾神何時捶死荔紅
歡迎來到大馬戲團
雜耍吧 拿出你的爛把戲來玩
到處都是Joke Joker拿命出來換
要自由 要自己救 要自己修理 那觀眾不會救你
歡迎來到大馬戲團
雜耍吧 拿出你的爛把戲來玩
到處都是Joke Joker拿命出來換
要自由 要自己救 要自己修理 我也不會救你
我像是一個藝術家 也像是一個乞丐
名和利誰不喜歡 但有時還真不稀罕
我感謝 我生命中出現的每個女孩
曾經的Player 直到Dealer他又開始重新洗牌
這首沒有錄 我直接發
我跋起來就投 我根本不抓時間差
我Fuck Old School 也Fuck後撤步
不管前人種的樹 不在乎以後的路
我像是中了毒
如果你沒有那個屁股 那就別吃那個瀉藥
再綻放的花 總有一天也會凋謝掉
如果你有翅膀 那你幹嘛害怕跌倒
We young forever 假裝自己沒有變老
天時地利人和 我隨時可以閃
Shout out to the 本色 真的兄弟不會窩裡反
別吃相太難看 小心打破你的玻璃碗
在下一盤大棋 不是棋王 我是高腳卵
歡迎來到大馬戲團 雜耍吧
拿出你的爛把戲來玩
到處都是Joke Joker拿命出來換
要自由 要自己救 要自己修理 那觀眾不會救你
歡迎來到大馬戲團
雜耍吧 拿出你的爛把戲來玩
到處都是Joke Joker拿命出來換
要自由 要自己救 要自己修理 我也不會救你
別人笑我看不穿 到底是誰瘋癲
你看的他 不是他 他早就蒙了面
知人知面不知心 可別聳了先
你也想要逃 但是又能逃去哪裡咧
我像是 馬後炮 吃掉你象仕
為何還要假裝一切很美好的樣子
先是病毒 那早晚出現殭屍
電線桿上寫著「天國近了 末日將至」
跳樑小丑 自己都養不活 竟然要養小狗
把最好的都給牠 牠竟然肖想咬我
WTF Bro You are not a hotdog
你是Joker養的狗
你是Joker養的狗 Joker養的狗
你日子就這樣地過 就這樣地過
要你跳 你就跳 要你叫 你就叫
要你尿 你就尿 要你笑 你就笑
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
歡迎來到大馬戲團秀
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
這裡一切醜陋但是又懷舊
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
到處都是小丑在蓋著歪樓
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
但是自己的命請你自己來救