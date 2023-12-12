《樓上的房東》歌詞｜MC HotDog熱狗新歌歌詞+MV首播曝光
MC HotDog熱狗《樓上的房東》 | 目錄
MC HotDog熱狗《樓上的房東》｜歌詞
想要更上一層樓的話
那你得努力掙扎
這路上 有路障
有牌子寫著年輕人請勿上
試著將那想法昇華
管理員說這台老舊的電梯早已經故障
有人提醒我這水很深 地板真滑
他說樓上都是妖魔鬼怪 沒有肚量
你敢上嗎 你又趕得上嗎？
上個趕著去投胎的也曾在這互嗆
我東閃西躲 而他們都想激我
這裡不歡迎你 快點把說謊的全部都給踢走
但是你有沒有想過
是人都會犯錯
如果說謊的不是我
對那些比我屌的人
我總是充滿尊敬
但有人會在別人看不見真相的地方製造瘟疫
安息吧所有誠意 關於羞辱和爭議
Hip-Hop是娛樂但卻也不只是一門生意
他氣勢滂礡 我繼續上樓
我還能怎麼做呢 我也只能繼續幹活
雖然自信和意志都開始變得淡薄
想像那頂樓的風景 值得我去探索
有人會架你一拐 有人會拉你一把
有人早就先入為主 看你不爽
有人也會瞎挺一把
或許我們都是平庸的豬
最美的風景是人啊
就算這裡是貧窮的窟
我想起宋岳庭說
沒有自信前就先用你的勇氣
在這個瘋狂的世界 到底是誰有病
我決定繼續上樓 聽天由命
一部分的我 他早就死了像被囚禁
不是所有人都是懂你的人
好像掌握了話語權就拱你為神
越來越不想說話 直到關起了門
我甩開念頭 繼續上樓 終於回了神
爬到滿頭大汗 整棟樓都被先來的霸佔
這裡熱的像地獄 像裡面住著撒旦
聞風喪膽 把調子故意唱反
那想要往下跳的
都像不定時的炸彈
樓上的人他們眼神古怪
笑容彷彿來自上個世紀 覺得我們像是阻礙
失敗為成功之母 所以這首歌是母帶
我揮揮衣袖 和樓下的房客說Goodbye
樓下的房客你們好嗎
明天真的會變的更好嗎
樓上的房客你們好嗎
明天真的會變的更好嗎
樓下的房客你們好嗎
明天真的會變的更好嗎
樓上的房客你們好嗎
明天真的會變的更好嗎
風風雨雨 來來去去 人們欲走還留
終於明白我有自己的路 不上別人的樓
世代交替 在抓交替
拒絕再和心魔交易 不再焦慮
我先走囉
但我不是往下跳
我是堅定地往上走
我的故事 可能就是你們的故事
走你自己該走的路
不上別人的樓
也不用去看任何的心靈雞湯
讓我告訴你
那些什麼屁都沒有用
一起上樓的人們你們好嗎
明天真的會變得更好吧