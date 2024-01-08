《約翰屈伏塔》歌詞｜MC HotDog熱狗新歌歌詞+MV首播曝光
MC HotDog熱狗《約翰屈伏塔》 | 目錄
MC HotDog熱狗《約翰屈伏塔》｜歌詞
一起Dance Dance All Night Long
帶走靜香是多啦A夢 Dear John
喝醉的漢子 漢子 他頭在痛
快點喝酒你拖拉沒用
我是約翰屈伏塔
一起Dance Dance All Night Long
帶走靜香是多啦A夢 Dear John
喝醉的漢子 漢子 他頭在痛
快點喝酒你拖拉沒用
我是約翰屈伏塔
我他媽當然沒有開車 我又不是馬伕
我眼睛吃著冰淇淋 像小時候的叭噗
已經三更半 剩一群單身漢
今晚沒有人是臥底 對吧 柯南偵探
一起來把醉買 妹站一排 像Buffet
醉漢的對白 框哪個 我先擲筊
已經浪費太多時間在家耍廢
這悶酒幹嘛喝 那麼續攤要去哪咧
這燈光這麼暗 讓我真的好想吃檳榔
出來玩又不是在找新娘
這杯酒怎麼這麼淡 為何別人的妹都比較讚
兄弟一場 有老點竟然私心藏
不知不覺白馬王子已經變成王董
妹都說勇士隊來了 今晚加強防守
我們都走後門 別問我是什麼場所
像漂泊的水手 停留在傷心的港口
一起Dance Dance All Night Long
帶走靜香是多啦A夢 Dear John
喝醉的漢子 漢子 他頭在痛
快點喝酒你拖拉沒用
我是約翰屈伏塔
一起Dance Dance All Night Long
帶走靜香是多啦A夢 Dear John
喝醉的漢子 漢子 他頭在痛
快點喝酒你拖拉沒用
我是約翰屈伏塔
還管什麼國際化 拜託 我們就是Local
坐我旁邊的妹就像年輕時的BoBo
沒喝到失心瘋 絕不會收手
在這裡感受不到貨幣他媽正在通膨
嗚 讓約翰親一個先
噓 別說了 今天是你上班第一個天
我知道 就像喜劇之王 你演我的初戀
這愛情來的太快就像龍捲風又出現
我朋友全都戴著墨鏡 因為怕被我們閃瞎
一群盲人 這裡沒有一個男人想家
不只靠臉刷卡 我刷子還有兩把
就是重情 重義 重粉味 有什麼辦法
看 是誰講話越來越大聲
我多喝一點酒了 遇見誰都不會怕生
叫蘇媽媽滾出去 我關掉華燈
我有預感今晚會有大事要發生
一起Dance Dance All Night Long
帶走靜香是多啦A夢 Dear John
喝醉的漢子 漢子 他頭在痛
快點喝酒你拖拉沒用
我是約翰屈伏塔
一起Dance Dance All Night Long
帶走靜香是多啦A夢 Dear John
喝醉的漢子 漢子 他頭在痛
快點喝酒你拖拉沒用
我是約翰屈伏塔
像黑色追緝令 要搭配威士忌
落單的人 只能用寂寞來餵自己
媽媽桑說ㄟ 小心這攤貴死你
我們可是約翰屈伏塔 你不要沒自信
別廢話這麼多 你敢不敢跟我去舞池
就算亞洲舞王來 我勝率也是50 50
我流失的頂多是青春 你是骨質
快把麥克風給我 今晚我來主持
今晚這裡沒有人有男朋友
今晚這裡沒有人有女朋友
今天所有人 都是我約翰的朋友
有酒有肉 酒肉朋友才是真的朋友
今晚這裡沒有人有男朋友
今晚這裡沒有人有女朋友
今天所有人 都是我約翰的朋友
有酒有肉 酒肉朋友才是真的朋友
一起Dance Dance All Night Long
帶走靜香是多啦A夢 Dear John
喝醉的漢子 漢子 他頭在痛
快點喝酒你拖拉沒用
我是約翰屈伏塔
一起Dance Dance All Night Long
帶走靜香是多啦A夢 Dear John
喝醉的漢子 漢子 他頭在痛
快點喝酒你拖拉沒用
我是約翰屈伏塔
一起Dance Dance
我是約翰屈伏塔
一起Dance Dance
我是約翰屈伏塔
一起Dance Dance
我是約翰屈伏塔
一起Dance Dance
我是約翰屈伏塔