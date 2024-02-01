《再回首 – 電視劇《繁花》歌曲》歌詞｜Mike 曾比特新歌歌詞+MV首播曝光
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再回首 – 電視劇《繁花》歌曲歌詞｜Mike 曾比特《再回首 – 電視劇《繁花》歌曲》於2024-01-18推出新歌MV，東方新地整合了Mike 曾比特新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mike 曾比特《再回首 – 電視劇《繁花》歌曲》 | 目錄
Mike 曾比特《再回首 – 電視劇《繁花》歌曲》｜歌詞
編
再回首 雲遮斷歸途
再回首 荊棘密佈
今夜不會再有 難舍的舊夢
曾經與你擁有的夢 今後要向誰訴說
再回首 背影已遠走
再回首 淚眼 朦朧
留下你的祝福 寒夜溫暖我
不管明天我要面對 多少傷痛和迷惑
曾經在幽幽暗暗反反覆覆中追問
才知道平平淡淡從從容容才是真
再回首 恍然如夢
再回首 我心依舊
只有那無盡的長路 伴著我
再回首 背影已遠走
再回首 淚眼 朦朧
留下你的祝福 寒夜溫暖我
不管明天我要面對 多少傷痛和迷惑
曾經在幽幽暗暗反反覆覆中追問
才知道平平淡淡從從容容才是真
再回首 恍然如夢
再回首 我心依舊 只有那無盡的長路 伴著我
曾經在幽幽暗暗反反覆覆中追問
才知道平平淡淡從從容容才是真
再回首 恍然如夢
再回首 我心依舊
只有那無盡的長路 伴著我
只有那無盡的長路 伴著我