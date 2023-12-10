《魔氈》歌詞｜Mike 曾比特新歌歌詞+MV首播曝光
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魔氈歌詞｜Mike 曾比特《魔氈》於2023-12-08推出新歌MV，東方新地整合了Mike 曾比特新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mike 曾比特《魔氈》 | 目錄
Mike 曾比特《魔氈》｜歌詞
編
世界太細 沒很想遠飛
沒有大志 棄寶藏隨地
星空已摸到疲憊
魔鬼也打到回避
直到遇見你 這樣完美
You hold me up, we flow
Hold me tight, we flow
Fly and flow
yeah～
留阿拉丁身邊 英勇戰鬥
背上了你 虔誠加速撲救
我的公主 放心地靜候
能為你解去孤單咒
明白魔氈不配白首
無論你牽著那誰
仍護佑
答應過你 冒險都要飛
(十里廿里萬里 我不怕死)
掠過暴雨 變沙漠傳奇
甘心愛得有餘地 (撐起)
他跟你親吻甜膩 (退飛)
扮作默契 轉身後回避
You hold me up, we flow
Hold me tight, we flow
Fly and flow
yeah～
矛盾中的魔氈 心裏愛夠
你那美態 連神燈都愧疚
我的公主 放心地靜候
能為你施上祝福咒
明白魔氈不配白首
無論你牽著那誰
仍護佑
You hold me up, we flow
Hold me tight, we flow
Fly and flow
傳說中的魔氈 不要佔有
你那美態 連神燈都愧疚
我的公主 放心地靜候
能為你快樂裏放手
乘著憧憬飛往綠洲
無論你牽著那誰
仍護佑