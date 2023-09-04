《Living My Life》歌詞｜milet新歌歌詞+MV首播曝光
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Living My Life歌詞｜milet《Living My Life》於2023-08-30推出新歌MV，東方新地整合了milet新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
milet《Living My Life》 | 目錄
milet《Living My Life》｜新歌試聽
milet《Living My Life》｜製作
作曲：milet・Ryosuke“Dr.R”Sakai
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milet《Living My Life》｜歌詞
milet・Ryosuke“Dr.R”Sakai
飲み込んだ いつも
鋭い声を ぎゅっと
吐き出す My God it’s 5am
鏡に問うよ what I am 流し委ねた未来 misfortune
朝がくれば変われるように
また 気付けば神頼みの途中
I realise
When I realise ほら
泣けない日も笑えない日も
負けない日を重ねながら
ここにいる 私はここにいる いつか
嵐の奥 虹がかかる
泥だらけの世界の一番真ん中で笑う
Yeah I’m living my life
I’m living my life 飛び込んだ きっと
未来はミラーボールだった
誰かの明日を照らして 自分は迷子のままで
胸が詰まる空っぽの cartoons
もう刺さらないよあなたの new tunes
踏み込む足がわかればもうすぐ
I realise
Now I realise ほら
泣けない日も笑えない日も
負けない日を重ねながら
ここにいる 私はここにいる 誰かのためじゃないあなたの今を
The world looks so beautiful now まだ
明けないでと願った夜も
救えないような日々も超えて
ここにいる 私はここにいる いつか
鏡の中 虹がかかる
泥だらけの世界の一番真ん中で笑う
Yeah I’m living my life
I’m living my life 誰かのためじゃないあなたの今を
The world looks so beautiful now
圖片來源：專輯封面