不要說出來 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Jer 柳應廷《 不要說出來 》( Unspeakable )於今日10月9日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
不要說出來 MV｜製作
不要說出來 MV｜歌詞
|曲：吳林峰
|詞：小克
|編：孔奕佳
|監：王雙駿
不去愛 便不會有 傷害
不進退 凝固這半點 陌生
不再信 亦很確信
言談內 相顧觸踫 曖昧誘人
會釀成 責任
想愛你 或想愛 愛本身
這宇宙若無神 怎麼有愛的鬼魂
重新再愛 重新灌溉
還是預備找尋 她化身
而遺忘 你正身
這愛情沒結果 怎麼要開花
切掉那 嫩芽
我再和你並肩 當想到她
有沒有 牽掛
這密友角色 不可愛嗎
掛在你嘴角 那一句話
不要說出來 當這片刻仍 優雅
不要說出來 不要說出來 好嘛
當你我 共識中走上 平行路軌
慢慢前行 想傾吐那刻 多麼想徹底
難道要擁有過 還失去過
才想要這一種 親暱關係
讓情愛 永不 枯萎
這愛情沒結果 怎麼要開花
切掉那 嫩芽
我再和你並肩 當想到她
有沒有 牽掛
繼續這角色 不可以嗎
掛在你嘴角 那一句話
不要說出來 不要以激情
對比 婚嫁
Woo~ Woo~
Woo~ Yeah~ Yeah~
幻覺中 一剎那 如詩也似 畫
在美夢裡 築起 你我新家
愛情會 結束 開始 都 可 怕
眼前這火花 吹熄了嗎
何須美化 跟醜化
多麼似她 捨不了她
放在我心裡 太坦率 的說話
不要說出來 當這寸心靈 有傷疤
不要說出來 不要說出來 好嘛
不要耗盡 這半晚 浪漫
不敢觸踫 這戀愛 開關
OP: Warner Chappell Music, Hong Kong Limited / Harbour Heroes Limited
SP: Warner Chappell Music, Hong Kong Limited
