二次覺醒 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Stanley Yau 邱士縉 《二次覺醒》（Awakening）於今日10月16日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
二次覺醒 MV｜製作
二次覺醒 MV｜歌詞
二次覺醒 MV｜MV連結
|曲：ANDY安哲逸
|詞：作陳蕾
|編：Nic Tsui
|監：Nic Tsui
是弱不禁風的發泡膠
是歷久不衰的金鐘罩
讓外界資訊繼續混淆
獨自升級偷偷已熟能生巧
無力鬥爭
沒空跟諸位參加者去比道行
太浪費光陰
Don’t control my mind
大腦愛上晉級不再受控 呼～吸～ （呼～）
Just take control of my live
自我探索變得收放自如
More more more
START!
清空呼吸
將意識從無序中轉到薦骨
觀照呼吸
當一切思想可徹底編輯
於不覺之間 升一級
除下武裝
讓身體歸於初始感覺的浩蕩
繼續破天荒
Don’t control my mind
大腦愛上晉級不再受控 呼～吸～ （呼～）
Just take control of my live
自我探索變得收放自如
More more more
一呼一吸 一收一放
不多不少的哲學太瘋狂
你要阻 仍不擋
消聲匿跡的哭聲
一顆胚胎即將最美生成
讓我不聲不息 實現二次覺醒
Revive my mind
當身體登峰造極 呼～吸～ （呼～）
Just take control of my live
脈搏震破氣孔開始解禁
More more more
不夠
動彈不得都總覺 不夠
獨自升級彷彿有 魔咒
