今繼 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Jer 柳應廷《 今繼 》( Kintsugi )於今日12月9日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
今繼 MV｜製作
|曲：RubberBand
|詞：作RubberBand / Tim Lui
|編：RubberBand / 雷柏熹
|監：王雙駿
今繼 MV｜歌詞
當天的軟土 塵俗還未染
拉坯轉數圈 看曲線在變
被高溫燒過後 便鑄出光鮮
精緻而講究 要做誰人的焦點
被小心輕放過 被挑剔討厭過
原來無從避免 損傷摔破
歷遍年月的我 每失重
又碰出新裂縫
方知人世間暗湧
竟可這麼痛
讓我仍 露笑容
但缺口 怎樣敢去碰
身心會否有日掏空
曾被珍惜那段美夢
仍然未想要目送
棘手的切邊 磨滑成大器
用心輕漆掃著 留白亦是美
再多痛 抹成金色做標記
被小心修理過 耐心的滋養過
從來遺憾亦細微不過
歷遍年月的我 再失重
踏進漆黑裂縫
可率真 和碎片抱擁
少不免些痛
任過程 淚眼紅
讓缺口 溫柔觸碰
捧於兩手 我才漸懂
流麗的金線像闕歌
唱起太多經過
旋律這一剎 解開心罣
盡掃塵埃長嫩芽
每個未來 都開滿花
歷遍年月的我 再失重
面對漆黑裂縫
可率真 和碎片抱擁
都參透苦衷
就去懷著笑容
若碰到 風浪也英勇
這刻再生我才漸懂
流麗金色繼續擴充
而遺憾於金線上告終
明白幸福已在種
