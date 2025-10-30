叛逆動物 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Anson Kong 江𤒹生《叛逆動物》(Panic Animals)於今日10月30日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《叛逆動物》目錄
叛逆動物 MV｜製作
叛逆動物 MV｜歌詞
叛逆動物 MV｜MV連結
叛逆動物 MV｜製作
|曲：陳考威 , SeaTravel, Chai Shing Di, Syamil
|詞：陳詠謙
|編：SeaTravel
|監：陳考威
叛逆動物 MV｜歌詞
Oh yeah?
頹喪的可以瘋癲一次
That’s right
可以的 通通都可以的
Oh yeah?
煩惱的可以喧嘩一次
Alright
聽見的 通通高分貝的
無聊就派對一天
誰人披鱷魚 誰人穿浴袍
模糊或變作光鮮
一切不可思議可遇見
通通想不通 可以恤短髮
一些肌膚勾引指尖
想表演不須等到有資格
一有歌 可以有騷亂
可平凡 同時可怪誕
把青春變資產 不規則更好玩
活着做夢越活越有賺
Oh yeah?
頹喪的可以瘋癲一次
That’s right
可以的 通通都可以的
Oh yeah?
煩惱的可以喧嘩一次
Alright
聽見的 通通高分貝的
甚麼 叫冷靜 憑甚麼 理性
哼不出 嘆氣聲
不清醒偏偏心裡有反應
管你的 不靠你肯定
可懷疑 同時可放肆
基因中有種子 漆黑中有彼此
叛逆動物並沒做錯事
Oh yeah?
頹喪的可以瘋癲一次
That’s right
可以的 通通都可以的
Oh yeah?
煩惱的可以喧嘩一次
Alright
聽見的 通通高分貝的
Are you ready?
Let’s go!
Oh yeah?
頹喪的可以瘋癲一次
That’s right
可以的 通通都可以的
Oh yeah?
煩惱的可以喧嘩一次
Alright
聽見的 通通高分貝的
訂閱Channel: Mirror