擁抱後的歌 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Ian 陳卓賢 《擁抱後的歌》於今日7月24日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《擁抱後的歌》目錄
擁抱後的歌 MV｜製作
擁抱後的歌 MV｜歌詞
擁抱後的歌 MV｜MV連結
擁抱後的歌 MV｜製作
|曲：Ian 陳卓賢
|詞：周耀輝
|編：黃兆銘
|監：Ian 陳卓賢
擁抱後的歌 MV｜歌詞
原來天天有汗
原來天天大個
你說我會受挫會迷茫 還祝我快樂
而到處會有挑戰就拼搏 hoohoohoohoo
我信我有自己的功課 我學到很多
而永遠會有安慰在轉角 hoohoohoohoo
但很多高的很多低的都試過 在途上跌宕
從很多光的很多黑的走過 已經異國
慢慢道別我
叮囑有太多
記住堅強
記住溫柔
某次拼到幻想不工作 也為你高歌
而每次與你擁抱後叫我 記住記住
但很多真的很多假的都愛過 路長但渴望
從很多差的很多好的走過 已經異國
慢慢道別我
叮囑有太多
記住堅強
記住溫柔
如再會 如再會
誰將會在我身旁
還記住 這是我
原來天天有汗
原來天天大個
擁抱後的歌 MV｜MV連結
訂閱Channel: Mirror
圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]