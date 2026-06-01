是日戀愛 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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Frankie 陳瑞輝 《是日戀愛》 ( Loving u Leaving u )於今日5月31日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《是日戀愛》目錄
是日戀愛 MV｜製作
是日戀愛 MV｜歌詞
是日戀愛 MV｜MV連結
是日戀愛 MV｜製作
|曲：陳可為
|詞：Oscar
|編：黃兆銘
|監：舒文@Zoo Music
是日戀愛 MV｜歌詞
像我這樣算了吧 不應該再試愛
每天原地踏步 難保 看到未來
又過敏又太固執 太易受傷害
誰也會離開 所以我亦 忍痛退賽
孤單都好過 要你落淚
心開始想跳 盡量撤退
要是想哭 抱頭進睡
我屬性太醜惡 如原罪
是日愛你 是日放棄
是日讓你看 我心很快死
難過的戲 隨便收尾 前提別說起
是日再見 自願調整心理
無成長 不想害你
隨時走 擺脫危機
唯望你不念記
一早不知痛 傷口即使太深
不須呼吸了 就讓我往下沉
我是一種最壞缺陷
你是最好的你 無緣份
是日愛你 是日放棄
是日讓你看 我心很快死
難過的戲 隨便收尾 前提別說起
是日再見 自願調整心理
隨時走 擺脫危機
過兩秒 可以忘記
寧願說謊 為你
要放棄對你死心塌地 wooo no…
如若令你憎我半生 對不起
是日愛你 是日放棄
是日讓你看 我悲哀到卑鄙
難過的戲 隨便收尾 如何捍衛你
重遊舊地 某天如果可以
從頭再開始 珍惜你
唯求變更好 爭口氣
無謂最後也是 後會無期
OP: Five Rocks Limited / 土方製作
SP: Warner Chappell Music, Hong Kong Limited / Music Nation Publishing Co. Ltd.
Label | Music Nation Records Company Limited
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