沒人看見星 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Jeremy 李駿傑《沒人看見的星》（Star Unnoticed）於今日12月30日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《沒人看見星》目錄
沒人看見的星 MV｜製作
沒人看見的星 MV｜歌詞
沒人看見的星 MV｜MV連結
|曲：Lesta Cheng / BC / 陳嘉銘 / 曾家瑋
|詞：黃偉文
|編：Lesta Cheng / BC / 陳嘉銘 / 曾家瑋/ Yikin Lo / 徐浩
|監：徐浩
沒人看見星 MV｜歌詞
誰自遠古初開 就暗戀著
捱最耐的都死了 但你不願停
專心致志 日月為証
無人知你 花足 了狠勁
去照明著你所心傾
就算 沒人看 的星
閃閃生輝 乃你本性
銀河的 角落裏
懸掛了一顆 超級暗星
沒有 萬人 尊敬
稱呼 不動聽
都肯 棲身暗裏 做所愛事情
即使你 殿堂中 不獲封聖
僅可擠身 星星之海 但已不足罣礙
看朗月 只有下弦 仍能話：我在
你縱是 被告知
日後那史書 從未記載
但你的愛 無法按捺
就算 沒人看 的星
閃閃生輝 乃你本性
銀河的 角落裏
懸掛了一顆 超級暗星
沒有 萬人 尊敬
稱呼 不動聽
始終 安守這裏 幻想 以後得勝
你是個 大明星
人皮肉 最後 會歸零
但是光輝 不只短促生命
明明熱過 融化過冰
就算 沒人看 的星
閃閃生輝 乃你本性
無人知 宇宙裏
炫耀你所愛 也高興
那怕沒有 萬人尊敬
你尚有熱情
看守 一生至愛 為他 照耀山嶺
殿堂中 不用封聖
誰自遠古初開 就暗戀著
若我做的皆所愛 未算冷清
OP：MOAB Publishing / Wyman Limited
SP：Warner Chappell Music, Hong Kong Limited
