1206 MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Mirror新歌《1206》目錄
1206 MV｜製作
1206 MV｜歌詞
1206 MV｜MV連結
1206 MV｜製作
|曲：James Wu / 張澤浩
|詞：林寶
|編：張澤浩 / James Wu
|監：Edward Chan / James Wu
1206 MV｜歌詞
I know You know I know
我有傷感
I know You know I know
你會中肯
心照 心跳 心聲 往往相等
或許
過去與某人同住某間房
舊逸事現在沒有再多講
聊聊新的大理想
提提心傷後便領獎
神情像往日模樣
誰可 解釋一世倔強囂張
誰可 公開一切內斂修養
而真相 仍能互相識穿與欣賞
從未約好
怕再過幾歳
難過最尾亦過到
情緒也算過得去
遺忘向你問句好
房間號碼得一個已足夠
辭不達意傾幾句叫室友
連門口 的海報 亦染滿塵垢
和誰曾無聲中參透 能代替開口
Oh 如何難題前一擊得心應手
Tell me now
請你 准許我仍然在身邊
請你 不見面留言亦可以
根本不介意
縱使世界 分開總太易
不可抗議
特別寂寞至知
難為情時啟齒
會更有意思
就算當位置 搬遷
仍舊找到 當初 落腳點
I know You know
消息可收到
I know You know
你過得可好
不妨信我 聽到
日夜揀
天花板好比幾個山
一夫當關衝幾個彎
差點把孤單一個撐
偽造浪漫多麼的慣
憂鬱加些驚嘆
當一想到 從前舊板間
原來曾十分燦爛
今天的心情 窗邊的風鈴
切勿太低聲
高低的感情 變化與處境
繼續在上映
紀錄片不必要高清
都可答應
跟你認真分半個陰影
Tell me now
請你 准許我仍然在身邊
請你 不見面留言亦可以
根本不介意
縱使世界 分開總太易
不可抗議
特別寂寞至知
難為情時啟齒
會更有意思
就算當位置 搬遷
仍舊找到 相識 那地址
I know You know I know
我有傷感
I know You know I know
你會中肯
心照 心跳 心聲 往往相等
天暗地震 都別要等
I know You know I know
你我艱辛
I know You know I know
同行一生 同前奔
來回分擔都不要緊
Tell me now
請你 准許我仍然在身邊
不理 感嘆或忘形第幾次
即管可放肆
記得與我 分享的日子
若有天
幾多必須拆遷
幾多身分會變
仍能情懷不止
沒有 偏倚
仍舊找到 正確 那地點
We already know
already know oh ~
OP: Edward Music Publishing / Five Rocks Limited
SP: Warner Chappell Music, Hong Kong Limited
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