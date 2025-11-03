DNA is U MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
|曲：T-Ma, Samuel Lundell
|詞：Oscar
|編：SAMDELL
|監：T-Ma
DN DN A
DN DN A
DN DN A
DN DN A
Let’s go!
我再次轉換造型
你再次切換字型
是有點難 認
卻帶上往日劇情
接駁了往日隊型 撞進神經~
原來如此真切鍾意的
就可以一直 不計風力
不解釋刻進意識
根本不可壓抑
怎可以侵蝕 骨髓間 狠角色
如遺傳在我基因 洗不去
你早充滿我血管
(alright alright, it’s you it’s you)
留存在我 身體沖不去
哪管今次要切膚
part of my DN DN A
is you
haha…
but you know but you know
but you know that
you and me, we a team
yea we intact
你去錯了月台
我也會帶你 再入來
Yeah 一天拆破訊號台
你也可以接收我 不意外
不用怕人海
誰人曾唆擺你 走遠些
講挑釁的話想你凋謝
通通只好被革扯
分不開 拉近些
烙入眉目𥚃 就來謝謝造物者
如遺傳在我基因 洗不去
你早充滿我血管
(alright alright, it’s you it’s you)
留存在我 身體沖不去
哪管今次要切膚
(next to you)
part of my DN DN A
is you
Da da da DNA
印夠數百世紀
Da da da DNA
纏纏綿綿別說日期
Da da da DNA
你會再次記起
part of my DNA
DN DN A is you
keep it flowin yea uh
keep it goin goin
keep it flowin yea
and you know it know it
DN DN A
DN DN A
DN DN A
別設下限期
如遺傳在我基因 洗不去
轉生幾次懶去管
(alright alright, it’s you it’s you)
留存在我 身體沖不去
我早猜中揭尾故
(next to you)
part of my DN DN A
is you
Da da da DNA
印夠數百世紀
Da da da DNA
纏纏綿綿別說日期
Da da da DNA
你會再次記起
part of my DNA
DN DN A is you
OP: Blue Moon Productions Limited / samdellmusic AB / 土方製作
