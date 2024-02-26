Guilt Machine MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Anson Kong 江𤒹生《Guilt Machine》於今日2月26日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《Guilt Machine》目錄
Guilt Machine MV｜製作
Guilt Machine MV｜歌詞
Guilt Machine MV｜MV連結
Guilt Machine MV｜製作
|曲：湯令山
|詞：作Oscar
|編：湯令山
|監：徐浩
Guilt Machine MV｜歌詞
來道歉吧 認罪吧
日夜喊話 就地跪下
滴下眼淚 聲音沙啞
像鬧劇一齣開場 心地很差
用盡力販賣著 一身創傷
但願令我現在 一起遭殃
特效內疚毒藥 一槍加一槍
在勒索著吧 聲音多鏗鏘
釀造焦慮
你借故說你最愛我卻催淚
你說我刺痛了你要我請罪
你以愛過我 製作恐懼
Back off ah-ah-ah
Back off ah-ah-ah
Back off
(Bluuuuur)
Sorry ain’t that sorry /
Sorry ain’t that guilty
(Repeat)
仍舊繼續 像劇毒
藥物送服 極度混濁
捏造記錄 子彈充足
讓鬧劇加點低俗 雙腿屈曲
賣力地加點關心 偏偏很失真
落力地擠出好感 只想演出好人
偽善地帶着面具 裝出假天真
現實是你活像是 魔鬼的分身
默默操弄
你肆意去控制我每個舉動
你決意要刺痛你殺我的夢
你這麼激動 亦是沒用
Back off ah-ah-ah
Back off ah-ah-ah
Back off
(Bluuuuur)
Sorry ain’t that sorry /
Sorry ain’t that guilty
(Repeat)
Guilt Machine MV｜MV連結
訂閱Channel: Mirror