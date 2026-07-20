Lay Your Head On Me MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Stanley Yau 邱士縉 《Lay Your Head On Me》於今日7月20日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《Lay Your Head On Me》目錄
Lay Your Head On Me MV｜製作
Lay Your Head On Me MV｜歌詞
Lay Your Head On Me MV｜MV連結
Lay Your Head On Me MV｜製作
|曲：T-Ma / Matt Chow
|詞：陳詠謙
|編：Matt Chow
|監：制T-Ma
Lay Your Head On Me MV｜歌詞
世界要是太灰
怨氣要是太深
別亂動 逗留在我旁
原諒我 笨拙但猶幸有點壯
會用一生幫你去擋 痛楚 oh yeah
怪獸要是太多
妥協要是太傷
被誤會 被除下翅膀
來讓我 靜靜地陪伴你沮喪
才不怕壞景況
Oh baby lay your head on me
找到親切眼光
Lay your head on me
拋開批判眼光
想 望著你
就此 望著你
看真一點 仍然明白怎麼要一起
懶去放大缺點
永遠試著了解
若動盪 別連累我們
難道說 浪漫亦能外判
費盡心思給你轉款 當解悶
沒想到 我若銀行戶口不夠深
你數印花再兌積分
就知道 你是我無後顧的信心
有種聲音 如靈魂共振
Oh baby lay your head on me
找到親切眼光
Lay your head on me
拋開批判眼光
想 望著你
就此 望著你
看真一點 重來還是想一起
Oh baby lay your head on me
找到親切眼光
Lay your head on me
拋開批判眼光
想 望著你
任意 欣賞你
看真一點 同時回望這天地 (約定 天與地)
看真一點 原來還是這麼喜歡你
世界要是太灰
怨氣要是太深
別亂動 逗留在我旁
然後你 望著我
就此 望著我
看真一點 沿途無論高低都有我
訂閱Channel: Mirror