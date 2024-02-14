Lost At First Sight MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
Mirror新歌《Lost At First Sight》目錄
Lost At First Sight MV｜製作
Lost At First Sight MV｜歌詞
Lost At First Sight MV｜MV連結
Lost At First Sight MV｜製作
|曲：Ian 陳卓賢
|詞：T-Rexx
|編：Seatravel, 陳考威, 黃兆銘
|監：陳考威
Lost At First Sight MV｜歌詞
Just take my hand 走出昏暗的韻味
Just dance all day
Just take my hand
燈光閃爍出旖旎 投射我跟你
兩旁似要凝結而途人漸遠
四目對碰避進避世的樂園
瞳孔之間交錯的一秒 化作了開端
像謎語 像魂攝 像傳說的事
浮現在十色的眼前
是詞語 是情節 是陶醉的事
眉目互動都彷似詩
未說 未笑 未變作一雙
已步進幻想奔世外去
未抱 未吻 未叫作一起
都跟你在花都裡寄居
並未得到你示意
現在只等你示意
並未猜得到結尾仍是故事
並未得到你示意
現在只等你示意
初見的開始
Just take my hand 走出淺窄的故地
Just dance all day
Just take my hand
走訪廣闊的草地 惟獨我跟你
世人冷卻而我們維持熱暖
聽浪悄悄話仰望晚空月圓
瞳孔之間交錯的一秒 變作了開端
像謎語 像魂攝 像傳說的事
浮現在十色的眼前
是詞語 是情節 是陶醉的事
眉目互動都彷似詩
未說 未笑 未變作一雙
已步進幻想奔世外去
未抱 未吻 未叫作一起
都跟你在花都裡寄居
並未得到你示意
現在只等你示意
並未猜得到結尾仍是故事
並未得到你示意
現在只等你示意
初見的開始
是迷上 是期盼 是純粹的事
馴鹿亂撞於一秒前
近和遠 未忘記 是和你的事
眉目互動都彷似詩
Guitar: Derrick Sepnio, Seatravel, Ian 陳卓賢
Bass: Da Free
Additional programming: Seatravel, 陳考威
String arrangement: 黃兆銘
Violin: Leslie Ryang, Miyaka Suzuki
Viola: Zhang Shu Ying
Cello: Anna Kwan
Strings recording engineer: King Kong
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