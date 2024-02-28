We All Are MV｜Mirror新歌歌詞+MV首播曝光
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MIRROR《We All Are》於今日2月28日推出新歌MV，東方新地整合了Mirror新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Mirror新歌《We All Are》目錄
We All Are MV｜製作
We All Are MV｜歌詞
We All Are MV｜MV連結
We All Are MV｜製作
|曲：徐浩
|詞：作Team MIRROR
|編：徐浩 /黃兆銘
|監：徐浩
We All Are MV｜歌詞
還記得為著心中夢想戰鬥
還相信細水可長流
開心總可永久
隨時日走得太快
昨天的小子 突然成熟了
悲傷總要面對
若美夢快要粉碎
但我共你記憶故事裡
愛卻能延續下去
故事書的那篇
成長中的章節
原來是直至你出現
陪伴我
陪著你
紀錄我在奮鬥
明白痛苦世界沒有盡頭
時鐘滴答 秒針走過
時光匆匆 我即使挫敗過
請信任我
真心的栽種最後會結果
時空穿梭 最好不過
時光機不要拋低我 可否
重回青春裏面再逗留
無懼世間一起合奏
若有一天當你在回首
世事無常但當中有你就夠
若美夢快要失去
但我共你記憶會萬歲
愛也能延續下去
漆黑天空寄居
人海中的光線
原來是望見你的臉
長夜也
如白晝
照亮我像摯友
年月每分每秒直到以後
時鐘滴答 秒針走過
時光匆匆 我即使挫敗過
請信任我
真心的栽種最後會結果
時空穿梭 最好不過
時光機不要拋低我 可否
重回青春裏面再逗留
再可跟你合奏
光陰也許不可永久
多少個春秋都已經看透
誰會不哭泣 不顫抖
還剩了幾多傷口
前方崎嶇 勇敢衝破
人生唏噓 你都跟我渡過
請你讓我 將歌曲溫暖送入你耳朵
流星不知也都不覺
迷失星空也可擁抱 廝守
尋回當初美麗的星宿
再可跟你合奏
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