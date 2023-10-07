《房屋供應問題》歌詞｜moon tang新歌歌詞+MV首播曝光
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房屋供應問題歌詞｜moon tang《房屋供應問題》於2023-10-06推出新歌MV，東方新地整合了moon tang新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
moon tang《房屋供應問題》 | 目錄
moon tang《房屋供應問題》｜新歌試聽
moon tang《房屋供應問題》｜製作
作曲：moon tang、Enoch Cheng
作詞：黃偉文
編曲：Jason Gelchen、Robbie Say
監製：moon tang、Enoch Cheng、Nicholas Cheung
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moon tang《房屋供應問題》｜歌詞
共住若太擠
房屋供應問題
無人願揭穿 感情已逝
為何在你心 分不到一個位
我佔地 其實已是 相當細 留住你一屋球鞋
留住你一屋玩具
然後放開 這關係
橫豎這段情 已是垂危 讓你一屋球鞋
埋沒我的 組合櫃
還在嫌空間 不大
忘掉我 便無 儲物難題 Hey~~ 這間屋放我不下 （認了它）
好應該放我走吧 （別來講價）
彼此忍讓吧好嗎 （省了吧）
講得多原來很假 （若你的⋯） 這顆心放我不下 （算了吧～）
好應該放我走吧 （就無牽掛）
不必抄襲電影講 （主角話）
想歸家隨時歸家 留住你一屋球鞋
留住你一屋玩具
然後放開這關係
橫豎這段情 已是垂危 讓你一屋球鞋
埋沒我的組合櫃
還在嫌空間 不大
忘掉我 便無 儲物難題 Hey~~
Let me go is it so hard
Let us go is it so hard～～～
趁有笑容時 走開
別變醜陋才 分拆 Let me go is it so hard
Let us go is it so hard～～～
趁你旅行時搬走
是最安靜逃生法
圖片來源：專輯封面