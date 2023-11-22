《Never mind》歌詞｜Nancy Kwai新歌歌詞+MV首播曝光
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Never mind歌詞｜Nancy Kwai《Never mind》於2023-11-21推出新歌MV，東方新地整合了Nancy Kwai新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Nancy Kwai《Never mind》 | 目錄
Nancy Kwai《Never mind》｜歌詞
回電太少 文字裡多生疏
陪伴太少 長夜裡輾轉反側 太難過
可你由得我心多
疑慮太多 能說的偏很少
沉默太多 難道你分不到心 太忙了
一個人等到悶了
我只期望多些關心
何解你竟不肯步近
何以炎夏 積雪仍覆蓋 可愛仍不愛
一個人鬆手放開
沿路得我來 承受著落空的等待
紗布現在拆開
再別要獨個空想發呆
「沒要緊」說盡百萬次 我終於看開
沿路得我來 和寂寞蕩了入大海
心裡面想吐出那些句子 說不出來
其實…
I guess never mind
You were never mine
同伴要緊 留下次先拖手
酣睡要緊 留下次先聽古典那合奏
一個人等到最後
回望曾累積的傷心
熬得我都撫心自問
懷疑從未得你留心過 將愛留給我
一個人孤單切磋
沿路得我來 承受著落空的等待
紗布現在拆開
再別要獨個空想發呆
「沒要緊」說盡百萬次 我終於看開
沿路得我來 和寂寞蕩了入大海
心裡面想吐出那些句子 說不出來
其實…
I guess never mind
You were never mine
重拾分寸
都這樣遠 不愛就算
手這樣拼命抱緊 會倦會酸
沿路得我來 承受著陌生的傷害
真相現在說開
決定放下你 中止往來
都最後
I guess never mind
You were never mine