《旅程多得你守望》歌詞｜Natalie Ho新歌歌詞+MV首播曝光
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旅程多得你守望歌詞｜Natalie Ho《旅程多得你守望》於2023-11-24推出新歌MV，東方新地整合了Natalie Ho新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Natalie Ho《旅程多得你守望》 | 目錄
Natalie Ho《旅程多得你守望》｜歌詞
為了學會飛 試著隨風找節奏
遇上暴雨的 壞時候 誰令我解救
是你在暗中 引路燃亮著宇宙
Hoo…你 這天使
隨時為我解難受拍翼遊他方 逃離束縛
旅程多得 你守望
轉向沒再不安
氣壓縱驟降 Woo～
多得你引領穿梭
擔起光環常提醒我
敢飛的傻人不怕錯
願信 直覺 就可 Woo～
多得你至看清楚
必經低潮時擁有什麼～
當你在漆黑中照著我
即使多徬徨 這顆心能重燃過
為繼續遠飛 每日狂風中戰鬥
Hoo…你 這天使
期待著我變優秀
拍翼遊他方 全憑感覺
旅程雖則 怕失望
你卻令我放膽前看 Woo～
多得你引領穿梭
擔起光環常提醒我
敢飛的傻人哪管錯
調轉 視角 亦可 Woo～
多得你至看清楚
必經低潮時可再突破
當你在漆黑中照著我
陰影雖難忘 不灰心重頭來過
極地有曙光 Woo～
猶幸你替我 平息心慌
還要懊惱什麼～ Woo～
多得你暗裡哼歌
一再 開解我 Oh～
敢飛原來已不錯
盡信 直覺 亦可 Woo～
終於我戰勝險阻
感恩失衡時會撐起我
將眼淚一息間化做光～
即使多徬徨 這顆心能重燃過Woo～
疑惑什麼？