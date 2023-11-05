《粉筆》歌詞｜Novel Fergus新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
粉筆歌詞｜Novel Fergus《粉筆》於2023-11-03推出新歌MV，東方新地整合了Novel Fergus新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Novel Fergus《粉筆》 | 目錄
Novel Fergus《粉筆》｜歌詞
學習愛人
一付出 二信任
一貫道義 累了自己
冇愛自己這愛算不算苛刻
哪種算情商高 高
總要雙方好 好
係咪每段仇都可以當粉筆
成功我見多數係做
失敗人面紅耳赤拗
醒係睇人臉知肚皮
而蠢係附和人自嘲
多數人 唔鍾意多事
少數佩服人哋教
走精面嘅先贏
而後係蝕底嘅人大咬
算唔算同一種酸
富人葡萄窮人白醋
唔同商人打交道
唔發覺 嘩黑社會斯文到啊
有人用一世儲
自然有人用一世去賭一鋪
有兄弟一世好
同樣有兄弟襯失勢補一刀
隨意揀戀愛而冇自由 定冇戀愛而孤單
鹹魚白菜 天九翅 又係咪真係同一餐
幸福時諗 當年嗰個笑冇乜嘢值得爭
落魄時諗 身邊嗰個係咪真係揀得啱
誰要發聲我冇聽見反正我冇呃你
要做精英要拼命去適應壓力
咩係錢 咩係經驗 咩嘢判斷合格
大人用惡意畫嘅畫兒童用善良去擦
標榜正義嘅老師 校長 鼓勵人當差
刺皮膚表面嘅圖案 刺出偏見 刺出壞
信嘅信 信到明知衰幾碌都幫人帶
唔信嘅醫院照胃鏡都未信七個六係齋
幾十年換認同 係愚孝 定血性
局外人客觀持平定當局者清
低潮比現實打一拳 口吐出嚟係反省
未來租往日浪費 蒸餾出每滴生性
有人做到先做 有人做得到為止
有人靠老竇老母威自然有人圍住佢讚本事
競爭嘅唔講第二 從政嘅唔講真事
同現實人講位置 同思想家講層次
進步動機係嚟自學 但制度重視教
點解釋所有藝術創新 都係嚟自抄襲
原始要強要重 科技要輕要巧
冇國家自認邪惡但歷史總有第一炮
學習愛人
一付出 二信任
一貫道義 累了自己
冇愛自己這愛算不算苛刻
哪種算情商高 高
總要雙方好 好
係咪每段仇都可以當粉筆