《戀愛候機室》歌詞｜Oscar Tao新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
戀愛候機室歌詞｜Oscar Tao《戀愛候機室》於2023-10-17推出新歌MV，東方新地整合了Oscar Tao新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Oscar Tao《戀愛候機室》 | 目錄
Oscar Tao《戀愛候機室》｜新歌試聽
Oscar Tao《戀愛候機室》｜製作
作曲：王紫銘 / 洪健瑞 / 黃文俊
作詞：韋銳
編曲：黃文俊
監製：Eric Kwok
回到目錄
Oscar Tao《戀愛候機室》｜歌詞
難道要講分手各自去飛
這麼分散到下世紀
彷彿隔著520公里
難道你這關口決定轉機
愛戀的里數沒儲起
傷心兌換幾分缺憾美 即將孤單坐上這部客機
此刻呼吸缺氧快被處死
癡想得到你愛似是 No way
不甘這麼失寵我要振翅高飛
飛奔他方都市放縱不羈
當初深深一吻快忘記
喝杯酒去減退痛悲
理想總會失之交臂 難道要講分手各自去飛
這麼心痛到下世紀
不想隔著520公里
期望你這關口再別轉機
愛戀的里數共儲起
不必帶著一點缺憾美 你的聲線 你的氣味
很深刻思憶裡泛起
Don’t run away Don’t run away
互扣指尾 雲上伴我飛
共你的青春歡與喜
她與她與她卻沒法比 Wo~ 一起飛不管好不好天氣
一起觀賞星星風光旖旎
只想共度 Every brand new day
相愛就別亂鬆手 We’ll be OK
情感裡獵奇 覓快樂印記來探秘圍繞你
Wo~Wo~ 無謂再講分手各自遠飛
哪需心痛到下世紀
不想隔著520公里
能遇到幸福請再別轉機
愛戀的里數共儲起
方可兌換牽手這運氣 來做你候機室每日接機
挽手升降到下世紀
廝守終老往未來鑽禧
能遇到幸福請再別轉機
你登機證我沒退飛
相擁作互相心愛行李 雙雙兌換牽手這運氣
圖片來源：專輯封面