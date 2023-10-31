《在我失去色彩之前多多指教》歌詞｜per se新歌歌詞+MV首播曝光
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在我失去色彩之前多多指教歌詞｜per se《在我失去色彩之前多多指教》於2023-10-27推出新歌MV，東方新地整合了per se新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
per se《在我失去色彩之前多多指教》 | 目錄
per se《在我失去色彩之前多多指教》｜歌詞
曲/編/
赤腳扣殺灼紅的沙
在照片中褪色了嗎
但你的呼喊響徹未散
叫喚我怕我迷失嗎
好想改變歷史 擁抱舊時
圖騰填密桌椅
堂堂傳電碼講怪事
「多久不見尚好嗎？」
想開口
但我制止
重頭講
你或我始終一額汗
別慌思海中色彩發光
一眨眼十年無緣目睹康莊
一眨眼最後成營役的一方嗎
回訪
我沒有一秒遺忘
曽描述我很勇敢倜儻
為何人出了狀況
聖誕派對接龍分岔
劃破黑板對不上嗎
自那天心態千變萬化
我剩了尷尬和驚怕
重頭講
你或我始終一額汗
別慌思海中色彩發光
一眨眼十年無緣目睹康莊
一眨眼最後成營役的一方嗎
回訪
我沒有一秒遺忘
懷疑像最初勇敢倜儻
逃離 無可厚非跌宕
青蔥走到後山寫秘密時
還扶持著我知
然而人大了不太易
這麼罕有若失散
翻開書
讓我
靠依
重頭講
你或我始終一額汗
別慌交織的色彩發光
一眨眼十年從無懼轉心慌
一眨眼渴望尋獲甚麼心安嗎
回訪
我沒有一秒遺忘
頹垣像我將暗啞抵擋（折射出星光）
從來 人也敢獨往
不可改變歷史 擁抱舊時
完場流淚似詩
延長回合已不太易
多多指教就把握這現時