《深感榮幸》歌詞｜Rock 何晉樂新歌歌詞+MV首播曝光
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深感榮幸歌詞｜Rock 何晉樂《深感榮幸》於2023-09-29推出新歌MV，東方新地整合了Rock 何晉樂新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Rock 何晉樂《深感榮幸》 | 目錄
Rock 何晉樂《深感榮幸》｜新歌試聽
Rock 何晉樂《深感榮幸》｜製作
作曲：Jacky Chui
作詞：張楚翹
編曲：Jacky Chui
監製：Jacky Chui / JW王灝兒
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Rock 何晉樂《深感榮幸》｜歌詞
沉默一刀入心 多鋒利
緩緩淌血仍未曾退避
連殘忍都包庇
談情豈可談道理
來 用笑去演戲
自虐地獻技 難捱在 受傷都吸引
喜歡妳仍深感榮幸
但願你開心 憑這悲傷 換快感
可笑吧 像一種心癮
被愛得很扭曲才興奮
願意被判 終身軟禁 臨離開的情感 捉不住
殘餘底線才任人僭越
為何不肯處決
明明拖拉無好處
誰 習慣了一再
被寂寞隔絕 難捱在 受傷都吸引
喜歡妳仍深感榮幸
但願你開心 憑這悲傷 換快感
可笑吧 像一種心癮
被愛得很扭曲才興奮
樂意陪妳 彼此軟禁 誰明白 自傷都吸引
當觀眾全深表遺憾
任自我犧牲 愛越糾纏 才越相襯
可笑吧 望兇手擁吻
受創者找不到誰指引
若妳憐憫 不應靠近
圖片來源：專輯封面