《主僕關係》歌詞｜RubberBand新歌歌詞+MV首播曝光
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主僕關係歌詞｜RubberBand《主僕關係》於2023-12-20推出新歌MV，東方新地整合了RubberBand新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
RubberBand《主僕關係》 | 目錄
RubberBand《主僕關係》｜歌詞
我送禮很貴 你沒碰像很嫌棄
我獻上新菜 你獨愛舊有滋味
我愛讚賞你 你習慣呆坐不理
我要抱緊你 這代價亦太凄美
每道血痕怎樣避
然而每次呼嚕我聽到
未願冷靜 甘心為奴
而誰又料到硬頸如我
亦退開底線
當你靠緊就歡迎痴纏
而誰又料到暴躁彪形大叔
戾氣都不見
連聲音變尖亦明顯
而誰又料到夜深路邊
共你初相見
給你喝點水就此極度痴纏
而誰又料到像你這流浪貓
住進幾多天
能溫暖相伴
還將我生活重編
每天都照常
飯桌亂掃 毛也亂吐
霸你的領土
每次訓斥你 你扮作沒有聽到
磨磨蹭蹭走過我感到
如何冷靜 甘心為奴
誰又料到硬頸如我
亦退開底線
當你靠緊就歡迎痴纏
而誰又料到暴躁彪形大叔
戾氣都不見
連聲音變尖亦明顯
而誰又料到夜深路邊
共你初相見
給你喝點水就此極度痴纏
而誰又料到像你這流浪貓
住進幾多天
能溫暖相伴
還將我生活重編
怎會料到夜深路邊
共你初相見
給你喝點水就此極度痴纏
而誰又料到像你這流浪貓
睡我的身邊
還想要感謝
將枯燥生活重編
照顧你終老
如奴隸也是 樂土