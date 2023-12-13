《一小節人生》歌詞｜Senza A Cappella新歌歌詞+MV首播曝光
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一小節人生歌詞｜Senza A Cappella《一小節人生》於2023-12-11推出新歌MV，東方新地整合了Senza A Cappella新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Senza A Cappella《一小節人生》 | 目錄
Senza A Cappella《一小節人生》｜歌詞
天 於宇宙記譜
放你在旋律裡
快慢然後高低 寫滿符號
旁邊有未知數
結合時 悅耳的一剎
離別可否再聽到
誰和誰跌碰
某個小節有傷疤
誰和誰奮鬥
跳躍不顧代價
誰和誰愛過
某次演奏如雨下
但願彼此貼近一點 好嗎
天 天天繼續記譜
看你又來又去
腳步橫越音階 走向塵土
如果你未知道
那賽道藏在五線譜裡
同步會趨向美好
誰和誰跌碰
某個小節有傷疤
誰和誰奮鬥 跳躍不顧代價
誰和誰愛過 某次演奏如雨下
活在這小節 你 今天 好嗎
誰識破你 若有所思
誰知道你 難以啟齒
旋律永遠 聆聽凡人故事
誰擁抱你 投靠相依
誰安置你 誠心找一個位置
和弦猶在耳
誰和誰跌碰 某個小節有傷疤
誰和誰奮鬥 跳躍不顧代價
誰和誰愛過 某次演奏如雨下
在這歌裡 赤裸裸 不怕