《百鬼夜行》歌詞｜SENZA A Cappella新歌歌詞+MV首播曝光
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百鬼夜行歌詞｜SENZA A Cappella《百鬼夜行》於2023-10-16推出新歌MV，東方新地整合了SENZA A Cappella新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
SENZA A Cappella《百鬼夜行》 | 目錄
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SENZA A Cappella《百鬼夜行》｜歌詞
浩浩蕩蕩跳舞
日日夜夜洗腦
實實在在看到
渾渾噩噩比較好 （高！低！入夜變了樣)
由逢魔剛開始 紅藍光主宰舊城市
（光！影！夢幻般表象)
連同漆黑雙翅 融和帶上血的襯衣
如妖 藉著混亂作約誓
如魔 萬事萬物也拜跪
如鬼 現實地獄中歸位
人心 漸漸自斃 萬妖之行 一聲不吭不開燈該小心
罪魁低吟 卑躬屈膝猶如釋出黑暗
萬妖光臨 安安穩穩都可以分杯羹
肉身消沉 苟且偷生人們怎可超生犯禁 （真！假！混濁裡較量)
從凡胎中搜索 誰能分得清善和惡
（生！死！沒幻想抽象)
隨時一不警覺 雷鳴震破你的耳膜
如貪 捏著慾望去進睡
如嗔 暴力令律法脫序
如痴 就剩下極端恐懼
餘生 獨自贖罪 萬妖之行 一聲不吭不開燈該小心
罪魁低吟 卑躬屈膝猶如釋出黑暗
萬妖光臨 安安穩穩都可以分杯羹
肉身消沉 苟且偷生人們怎可超生犯禁 是我天性就承認
要怎做由你定
任誰都想活命
心性喚醒 是種可能 東歪西倒的高塔會塌陷
站起的人 不惜犧牲逃離漆黑幽禁
幻化星塵 虛假的光遭得一擊不堪
就當苦行 星星之火傳來不屈聲音未泯
圖片來源：專輯封面