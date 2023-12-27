《要做更壞的事 (Tree Ball Ball Live)》歌詞｜Serrini新歌歌詞+MV首播曝光
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要做更壞的事 (Tree Ball Ball Live)歌詞｜Serrini《要做更壞的事 (Tree Ball Ball Live)》於2023-12-18推出新歌MV，東方新地整合了Serrini新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Serrini《要做更壞的事 (Tree Ball Ball Live)》 | 目錄
Serrini《要做更壞的事 (Tree Ball Ball Live)》｜歌詞
最寂寞時 最落寞時
總有根刺 想要講你知
唏噓有聲 要做更壞的事
說著暫時 愛恨離合時
這個天意 想再講你知
呼吸太輕 震動宇宙的事
這個都市 陸沉後再悼別
這晚來迷失大意義
想你跟我瘋一次
用餘下眼淚沉澱 遺憾事
親暱可以 推開可以
心癮起了 不怕講你知
悲哀有聲 偶遇你 盪失路的事
這個都市 陸沉後再悼別
這晚來迷失大意義
想你跟我瘋一次
越容易 放下前度遺憾事
來被我玩弄 盡情虛耗
我把你困在熱情國度
明日要是沒人捱得到
抱緊愛 當做活著無退路
空虛的清早
陪伴我更好
光陰他等不到
誰浪費美好
空虛的清早
陪伴我更好
光陰他等不到
別浪費美好
來吧你別讓熱情虛耗
勇敢愛建立自由國度
來日更豔麗動人起舞
抱緊你 要是活著無退路
也好 也好 無退路
無退路 也好