《再見有時》歌詞｜sica新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
再見有時歌詞｜sica《再見有時》於2023-11-28推出新歌MV，東方新地整合了sica新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
sica《再見有時》 | 目錄
sica《再見有時》｜歌詞
離別這刻都不算糟
仍為這刻感恩碰到
仍舊記得彼此最燦爛的笑 就最好
臨別要通宵細訴
如同共你山頂看到
燈火的光芒太耀眼 如祝你安好
任作品如何變 任角色如何演
共你都經歷長大 長大之後 更珍惜再見
從未隔絕我倆 和往日信念
答應我嗎？承諾會再見好嗎？
發誓過 能仍舊赴約不說大話
無論再隔幾遠也到訪吧 都算團聚對嗎？
約定某一天到某海邊 一起數細沙
等到嗎？
流浪遠方的一個島
凝望晚空的星宿都
重現美好的一切 若你相信 就看到
無論你身於哪裡
離愁別緒好比證據
都寫進荒唐歲月裡 回憶有一堆
受過旁人成見 遇過麻煩危險
共你都想像分別 分別之後 互相怎蛻變
迎面每段再見 亦當場試煉
答應我嗎？承諾會再見好嗎？
發誓過 能仍舊赴約不說大話
無論再隔幾遠也到訪吧 都算團聚對嗎？
約定某一天到某海邊 一起數細沙
等到嗎？
記得要倔強 記得要敢去幻想
來面對 人漸長
何謂離開這種憂傷
說說笑笑來面對再見好嗎？
卻是太難制止 淚會不禁落下
寧願我有哭過 也算好吧 不致麻木了嗎？
眼淚有一天變你身邊 紛飛的雪花
到哪裡再遠仍是會再見好嗎？
告別過 下次的遇見 就要歸家
如任性小孩 可瘋癲過 到處放肆去攀爬
同行吧 到世界 最遠的邊界 一起上路 不要多驚怕